Закон Саратовской области от 2 декабря 2020 года № 148‑ЗСО "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Саратовской области"

принят Саратовской областной Думой 26 ноября 2020 года

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с обеспечением тишины и покоя граждан на территории Саратовской области на защищаемых объектах.

Положения настоящего Закона не распространяются на действия граждан, должностных и юридических лиц, связанные с:

1) предотвращением и пресечением правонарушений, проведением спасательных, аварийно-восстановительных, коммунальных и других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения;

2) проведением религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных и других массовых мероприятий, организованных органами государственной власти области или органами местного самоуправления;

3) действиями, за совершение которых административная ответственность установлена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Статья 2. Требования по обеспечению тишины и покоя граждан

На территории области запрещается нарушение тишины и покоя граждан путем совершения действий, указанных в статье 4 настоящего Закона:

1) с 21 часа 00 минут до 8 часов 00 минут ежедневно на защищаемых объектах, указанных в пунктах 1-3 статьи 3 настоящего Закона;

2) с 21 часа 00 минут до 9 часов 00 минут с понедельника по четверг, с 23 часов 00 минут до 10 часов 00 минут в пятницу, субботу, воскресенье и установленные в соответствии с федеральным законодательством, законодательством области нерабочие праздничные дни - на защищаемых объектах, указанных в пунктах 4, 5 статьи 3 настоящего Закона.

Статья 3. Защищаемые объекты, на которых обеспечиваются тишина и покой граждан

К защищаемым объектам, на которых обеспечиваются тишина и покой граждан, относятся:

1) жилые помещения и помещения общего пользования в многоквартирных домах, жилые дома, жилые помещения и помещения общего пользования в общежитиях;

2) придомовые территории, в том числе внутридворовые проезды, детские, спортивные, игровые площадки, расположенные в жилых зонах, определяемых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) территории садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

4) территории объектов торговли, общественного питания, стоянок автомобильного транспорта, расположенные в общественно-деловых зонах, определяемых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

5) территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом, расположенные в зонах рекреационного назначения, определяемых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Статья 4. Действия, нарушающие тишину и покой граждан

К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, относятся:

1) использование на повышенной громкости аудио-, теле-, видео- и иной звуковоспроизводящей, звукоусиливающей аппаратуры, в том числе установленной на транспортных средствах, в помещениях, в которых реализуются услуги в сфере торговли и общественного питания, досуга, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан;

2) применение пиротехнических средств (за исключением периодов с 22 часов 00 минут 31 декабря до 3 часов 00 минут 1 января, с 21 часа 00 минут до 24 часов 00 минут 9 Мая), повлекшее нарушение тишины и покоя граждан;

3) проведение переустройства, перепланировки, ремонтных работ в жилом помещении в многоквартирном доме или ремонтных работ в нежилом помещении, расположенном в многоквартирном доме, не принадлежащем на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме (кроме случаев, когда указанные работы осуществляются в течение полутора лет со дня ввода многоквартирного дома в эксплуатацию), повлекшее нарушение тишины и покоя граждан.

Статья 5. Ответственность за нарушение тишины и покоя граждан

Совершение гражданами, должностными лицами, юридическими лицами предусмотренных настоящим Законом действий, нарушающих тишину и покой граждан, влечет административную ответственность в соответствии с Законом Саратовской области от 29 июля 2009 года № 104‑ЗСО "Об административных правонарушениях на территории Саратовской области".

Статья 6. Порядок вступления в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Саратовской области В.В.Радаев







