"Сбербанк" сообщил о сбое операций по картам Visa

"Сбербанк" сообщил о зафиксированном днем 5 декабря сбое по картам Visa.

"Сегодня по техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с затруднениями при проведении операций по картам Visa", - сказано в сообщении в официальном Telegram-канале банка.

В банке заверили, что неполадки уже устранены.

В последний раз сбои в работе "Сбербанка" фиксировались 11 сентября - тогда они были связаны с техническими неполадками при переводах через онлайн-банк. До этого, 21-22 августа, клиенты банка жаловались на то, что нельзя было перевести средства с карты, узнать баланс счетов, оплатить услуги, провести внутренние переводы между собственными счетами и картами в банке.