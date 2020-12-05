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Рубрика: Спорт

Скончался чемпион Европы-1960 по футболу Виктор Понедельник

Текст: Артур Нанян
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Ушел из жизни легендарный советский футболист, автор победного мяча в финале чемпионата Европы-1960 Виктор Понедельник. Ему было 83 года.

"Папочка, покойся с миром", - написала дочь Виктора Владимировича Анастасия Понедельник в Facebook.

Большую часть карьеры Виктор Понедельник провел в Ростове: он выступал за "Ростсельмаш" (1956-1958) и СКА (1959-1960, 1961-1965). Также он играл за ЦСКА, а завершил карьеру в московском "Спартаке" в 1966 году.

В составе сборной СССР дебютировал в 1960 году. В том же году принес национальной команде победу на чемпионате Европы, забив решающий мяч в дополнительное время матча с Югославией (2:1). Всего за сборную Понедельник провел 29 встреч и забил в них 20 мячей.

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