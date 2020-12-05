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05.12.2020 18:31
Рубрика: Спорт

"Спартак" разгромил "Тамбов" и вышел в лидеры РПЛ

Текст: Артур Нанян
Московский "Спартак" обыграл в матче 17-го тура чемпионата России "Тамбов" - 5:1. Благодаря победе "красно-белые" как минимум на несколько часов возглавили таблицу.
Фото: Гавриил Григоров/ ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ ТАСС

Перед игрой гости столкнулись с большими проблемами: сразу несколько футболистов решили бойкотировать поединок из-за невыплаты зарплат. В результате главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин вынужден был выставить не самый оптимальный состав.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Для "Спартака" каждый матч играет огромную роль. Команда идет на равных в таблице с "Зенитом" и ЦСКА и не может допустить осечек. При этом отметим, что в отличие от конкурентов у "красно-белых" в первой части сезона было определенное преимущество, поскольку они, в отличие от питерцев и армейцев, не участвовали в еврокубках.

Счет в матче с "Тамбовом" еще до перерыва открыл Джордан Ларссон. В середине второго тайма Эсекьель Понсе удвоил преимущество хозяев. Впрочем, через несколько минут форвард гостей Герман Онугха сократил отставание своей команды до одного мяча. Пропустив, москвичи прибавили и еще дважды огорчили Сергея Рыжикова: еще по мячу забили Ларссон с Понсе, в промежутке между этими голами отличился Самуэль Жиго.

Победив "Тамбов", спартаковцы вышли на чистое первое место с 35-ю очками. Однако уже через пару часов их может догнать "Зенит", если обыграет на своем поле "Урал".

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