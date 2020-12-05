Трансляция: Путин на встрече с финалистами конкурса "Добровольцы России"

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России - 2020".

Всероссийский конкурс волонтерских инициатив "Доброволец России", созданный в рамках проекта "Россия - страна возможностей", в этом году проходит в десятый раз. Сегодня станут известны победители конкурса в девяти номинациях и имя обладателя звания "Волонтер года".

Напомним, 5 декабря в России отмечается День волонтера. В этом году на фоне ситуации с пандемией COVID-19 отмечается рост популярности добровольчества среди самых разных групп общества. В этот раз День волонтера посвящен вкладу добровольцев в борьбу с распространением коронавирусной инфекции в рамках акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.