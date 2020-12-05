В музее "Поле Победы" прошла реконструкция битвы под Москвой

Как рассказали корреспонденту "РГ" в Минобороны, в этом масштабном действе приняли участие более 60 членов исторических обществ из разных городов страны. Чтобы подробно воссоздать контрнаступление советских войск, была задействована историческая бронетанковая техника - от легендарного танка Т-34 до установки знаменитых реактивных минометов "Катюша".

Надо сказать, что у главного храма Вооруженных сил РФ подобная реконструкция проводилась впервые. И место для нее было выбрано не случайно. Именно в подмосковном Алабине в 1941 году развернули штаб обороны Москвы, который возглавлял Георгий Константинович Жуков.

Контрнаступление советских войск под Москвой, начавшееся 5 декабря 1941-го, считается одним из самых масштабных сражений Великой Отечественной. Здесь, недалеко от столицы, гитлеровская армия впервые потерпела серьезное поражение. Разгром фашистских войск под Москвой стал началом значительного поворота в ходе войны.

Для тех, кто не знает: музей под открытым небом "Поле Победы" представляет собой собирательный образ поля боя при обороне столицы. Именно в этом районе фашисты в начале декабря 1941 года предприняли последнюю и безуспешную попытку пробиться к Москве. Это событие историки впоследствии назвали "Нарофоминским прорывом". Героические и самоотверженные действия бойцов и командиров Красной армии вынудили немецкое командование отказаться от плана наступления на город с данного направления.

"Поле Победы" создавали с использованием арсенала времен Великой Отечественной. На воссозданном в музее под открытом небом поле боя можно увидеть уничтоженный фашистский танк Т-IV, сбитый немецкий самолет Ju-87, другую технику и вооружение противника. А также советский ДЗОТ с расчетом пулемета ДП-27, блиндажи, позиции артиллерийских орудий, танки Т-34-76 и КВ-1, наблюдательные пункты, ячейки расчетов, полосу инженерных заграждений.

Аналогов такого музея в мире нет, а каждый экспонат по-своему уникален и имеет собственную историю.