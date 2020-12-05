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Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре разъяснили, почему антитела - не гарантия иммунитета к COVID-19

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эффективность иммунной защиты против SARS-CoV-2 пока изучена недостаточно. Поэтому как часто может возникать повторное инфицирование коронавирусом, ученые пока точно сказать не могут.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Ключевыми звеньями развития реинфекции являются состояние иммунной системы человека во время второй встречи с возбудителем (наличие иммунодефицита) и выраженность вирусной нагрузки (количество вируса, которое попало в организм), - пояснил "Российской газете" ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, для того, чтобы доказать, что заражение является повторным, необходимо провести исследование геномов выделенных вирусов (секвенирование). "Если между первым и вторым штаммами выявляются выраженные различия в вирусных геномах, то можно подтвердить наличие повторного инфицирования (а не рецидива первичной инфекции)", - уточнил Лебедев.

Он также рассказал, что в ответ на инфицирование SARS-CoV-2 в организме вырабатываются антитела различных классов и их выявление позволяет установить факт инфицирования. При этом возможно определение иммуноглобулинов IgG к различным белкам вируса.

"Но наличие антител (даже в высоких титрах) не всегда означает наличие иммунитета. Многие применяемые сегодня тесты выявляют антитела к нуклеокапсидному белку N, что является маркером перенесенной инфекции (но не наличия иммунной защиты). Защитной (нейтрализующей) функцией обладают другие антитела - IgG к S-белку (спайк-белку), а точнее - к его рецептор-связывающему домену (RBD). Лабораторные тесты по определению IgG к S-белку сегодня вполне доступны, именно они позволяют судить о наличии защитного иммунитета", - разъяснил эксперт.

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