В Софии митингующие закидали здание правительства гнилыми тыквами

Центр болгарской столицы вновь блокирован массовым антиправительственным протестом. Сегодня демонстранты "отмечают" 150 дней непрекращающихся в городах республики митингов.

Требование участников акций остается неизменным - отставка действующего кабинета министров, сформированного под эгидой правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии", и главного прокурора страны Ивана Гешева. Граждане выражают возмущенность неспособностью властей под руководством премьера Бойко Борисова справиться с многолетним экономическим кризисом, усугубившимся на фоне эпидемии коронавируса.

От оппозиционно настроенных политсил балканской республики звучат призывы к Евросоюзу обратить внимание на нестабильную ситуацию в Болгарии (страна является членом ЕС с 2007 года). Однако Брюссель, которого в целом устраивает прозападная линия Борисова, реагирует на происходящее крайне сдержанно.

Сегодня в Софии демонстранты закидывают здание правительства гнилыми тыквами, отсылающими к соответствующему прозвищу премьера Борисова. Протестующие заявили о намерении продолжать антиправительственные акции, несмотря на то, что очередные парламентские выборы назначены на март 2021 года.