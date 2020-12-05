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05.12.2020 20:40
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 19 тысяч человек

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ представило последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно статистике, опубликованной в специальном бюллетене на сайте ведомства, только за прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 255 военнослужащих. А общее количество военных, которые начиная с марта избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 19 144 человек.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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По сведениям на вечер 5 декабря, в Вооруженных силах после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на Covid-19 сняли с медицинского контроля 73 тысячи 370 военнослужащих.

В то же время на контроле у врачей сейчас находятся 4 097 военных, у которых диагностировали опасную инфекцию. Это меньше, чем было в минувшую пятницу и несколькими днями ранее. 2 708 пациентов лежат в военных госпиталях. Шестьдесят семь человек изолированы по месту службы. Сорок семь лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 257 лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 9 человек, в состоянии средней тяжести -16 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с началом работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, помощь там оказали тысячам 216 пациентам, 3 853 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщило Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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