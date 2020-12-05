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05.12.2020 07:02
Рубрика: Общество

Врач назвала скрытую опасность чеснока

Текст: Оксана Грибанова

Всем полезный чеснок может сильно навредить здоровью, если есть его в сыром виде, и еще хуже - на голодный желудок, передает KP.Ru со ссылкой на врача Инну Заикину.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Это крайне вредно для слизистой, пояснила специалист. Чеснок является достаточно агрессивным продуктом, а потому есть его можно далеко не всем, так как он может усугубить состояние здоровья.

"В большом количестве чеснок противопоказан больным с обострением язвенной болезни желудка, панкреатита, гастроэзофагеальнорефлюксной болезни, желчнокаменной болезни, так как стимулирует выделение желудочного сока и желчи", - уточнила врач.

Ранее эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина предупредила о том, перед приготовлением картофеля рекомендуется очистить овощ от кожуры. Именно в ней скапливаются вредные вещества из почвы и воздуха, отметила врач. Самым полезным является продукт, приготовленный на вару, а также вареный и печеный, самым вредным из-за большого количества токсинов - картофель во фритюре.

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