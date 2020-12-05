Врач рассказала, кому могут отказать в вакцинации от COVID-19

Если человек уже болен острым респираторным заболеванием, то ему откажут в вакцинации от коронавируса, которая сегодня началась в Москве. Об этом рассказала главный врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева.

Также нельзя делать вакцину если до этого человек был вакцинирован другим препаратом. Не вакцинируют пока и людей старше 60 лет. Отказывать в прививке также будут беременным и кормящим женщинам.

"Перед вакцинацией врач осмотрит пациента и уточнит, какие у него есть заболевания, например, онкология, когда человек проходит химиотерапию, естественно, мы его не допустим. Точно так же, если у него окажутся в настоящее время признаки острого респираторного заболевания. Мы предложим данному человеку сначала выздороветь, а потом к нам прийти", - рассказала Шиндряева агентству РИА Новости. Если человек недавно получил вакцину от другой инфекции, то ему нужно выждать две-четыре недели перед новой вакцинацией.

Такие ограничения, естественно, касаются всех. Если у лиц из групп риска - медработников, сотрудников социальных служб и педагогов будут противопоказания, их тоже не будут вакцинировать.

Как уточнила доктор, вакцина "Спутник V" может вводиться людям от 18 до 60 лет. "Если будут расширенные показания и будет изменен возрастной промежуток, и это будут более младшие или старшие лица - мы будем только рады принять всей семьей", - отметила главврач.

Сегодня в Москве открылись 70 пунктов вакцинации при взрослых поликлиниках. Прививать желающих будут препаратом "Спутник V". Пункты вакцинации будут работать ежедневно с 08.00 до 20.00.