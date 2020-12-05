За сутки в России подтверждено 28 782 случая COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 28 782 случая коронавируса в 85 российских регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 20,4% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам
- Москва 7993
- Санкт-Петербург 3726
- Московская область 1246
- Нижегородская область 495
- Республика Карелия 473
- Архангельская область 399
- Свердловская область 398
- Воронежская область 373
- Вологодская область 371
- Ростовская область 342
- Хабаровский край 341
- Красноярский край 331
- Челябинская область 305
- Пермский край 306
- Республика Коми 293
- Мурманская область 287
- Иркутская область 275
- Самарская область 269
- Ульяновская область 268
- Забайкальский край 262
- Республика Крым 261
- Саратовская область 258
- Волгоградская область 251
- Кировская область 250
- Омская область 243
- Республика Бурятия 243
- Приморский край 237
- Ставропольский край 228
- Алтайский край 224
- Тверская область 222
- Ханты-Мансийский автономный округ 221
- Ленинградская область 214
- Республика Саха (Якутия) 213
- Новгородская область 211
- Томская область 205
- Псковская область 198
- Калининградская область 194
- Ямало-Ненецкий автономный округ 194
- Чеченская Республика 187
- Тульская область 186
- Ярославская область 186
- Удмуртская Республика 185
- Белгородская область 182
- Республика Хакасия 182
- Оренбургская область 181
- Пензенская область 181
- Новосибирская область 179
- Кемеровская область 177
- Курская область 170
- Краснодарский край 170
- Брянская область 167
- Тюменская область 164
- Ивановская область 163
- Астраханская область 154
- Калужская область 152
- Орловская область 152
- Амурская область 148
- Владимирская область 148
- Смоленская область 147
- Липецкая область 144
- Республика Башкортостан 142
- Сахалинская область 136
- Костромская область 133
- Тамбовская область 131
- Республика Чувашия 128
- Рязанская область 125
- Республика Дагестан 122
- Республика Алтай 110
- Курганская область 105
- Карачаево-Черкесская Республика 99
- Кабардино-Балкарская Республика 98
- Республика Адыгея 98
- Республика Калмыкия 98
- Республика Тыва 98
- Республика Мордовия 90
- Республика Татарстан 88
- Республика Северная Осетия-Алания 82
- Республика Ингушетия 86
- Камчатский край 82
- Севастополь 71
- Республика Марий Эл 50
- Магаданская область 47
- Еврейская автономная область 29
- Ненецкий автономный округ 7
- Чукотский автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 431 731 случай (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- Чукотский автономный округ 0,5%
- Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Республика Дагестан 0,6%
- Ямало-Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкарская Республика, Краснодарский край 0,7%
За последние сутки подтверждено 508 летальных случаев
- Москва 74
- Санкт-Петербург 58
- Московская область 31
- Брянская область 6
- Владимирская область 6
- Воронежская область 10
- Ивановская область 8
- Костромская область 2
- Курская область 2
- Липецкая область 6
- Орловская область 3
- Рязанская область 2
- Смоленская область 1
- Тамбовская область 2
- Тверская область 5
- Тульская область 6
- Ярославская область 4
- Республика Карелия 3
- Республика Коми 8
- Архангельская область 1
- Вологодская область 14
- Калининградская область 2
- Ленинградская область 5
- Мурманская область 7
- Республика Адыгея 2
- Республика Калмыкия 5
- Республика Крым 7
- Краснодарский край 9
- Астраханская область 4
- Волгоградская область 5
- Ростовская область 24
- Севастополь 3
- Республика Дагестан 9
- Республика Ингушетия 1
- Чеченская Республика 3
- Ставропольский край 6
- Республика Башкортостан 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Мордовия 2
- Республика Чувашия 6
- Пермский край 16
- Кировская область 1
- Нижегородская область 14
- Пензенская область 2
- Самарская область 8
- Саратовская область 5
- Свердловская область 14
- Тюменская область 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 7
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Челябинская область 8
- Республика Алтай 2
- Республика Хакасия 4
- Алтайский край 6
- Красноярский край 14
- Иркутская область 13
- Кемеровская область 3
- Новосибирская область 8
- Омская область 7
- Томская область 4
- Республика Бурятия 6
- Республика Саха (Якутия) 2
- Приморский край 3
- Хабаровский край 2
- Сахалинская область 1
За весь период по России умерло 42 684 человека
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 27 644 человека
- Москва 6584
- Санкт-Петербург 3117
- Московская область 795
- Белгородская область 133
- Брянская область 198
- Владимирская область 141
- Воронежская область 302
- Ивановская область 183
- Калужская область 403
- Костромская область 111
- Курская область 299
- Липецкая область 88
- Орловская область 273
- Рязанская область 279
- Смоленская область 154
- Тамбовская область 129
- Тверская область 28
- Тульская область 182
- Ярославская область 98
- Республика Карелия 409
- Республика Коми 411
- Архангельская область 421
- Ненецкий автономный округ 24
- Вологодская область 136
- Калининградская область 185
- Ленинградская область 500
- Мурманская область 402
- Новгородская область 139
- Псковская область 117
- Республика Адыгея 80
- Республика Калмыкия 67
- Республика Крым 289
- Краснодарский край 90
- Астраханская область 133
- Волгоградская область 302
- Ростовская область 294
- Севастополь 95
- Республика Дагестан 82
- Республика Ингушетия 43
- Кабардино-Балкарская Республика 125
- Карачаево-Черкесская Республика 317
- Республика Северная Осетия - Алания 99
- Чеченская Республика 34
- Ставропольский край 289
- Республика Башкортостан 110
- Республика Марий Эл 45
- Республика Мордовия 44
- Республика Татарстан 58
- Удмуртская Республика 127
- Республика Чувашия 27
- Пермский край 393
- Кировская область 308
- Нижегородская область 474
- Оренбургская область 203
- Пензенская область 99
- Самарская область 307
- Саратовская область 198
- Ульяновская область 402
- Курганская область 79
- Свердловская область 405
- Тюменская область 408
- Ханты-Мансийский автономный округ 331
- Ямало-Ненецкий автономный округ 239
- Челябинская область 38
- Республика Алтай 213
- Республика Тыва 78
- Республика Хакасия 179
- Алтайский край 238
- Красноярский край 352
- Иркутская область 235
- Кемеровская область 161
- Новосибирская область 198
- Омская область 418
- Томская область 213
- Республика Бурятия 302
- Республика Саха (Якутия) 570
- Забайкальский край 230
- Камчатский край 246
- Приморский край 149
- Амурская область 347
- Магаданская область 56
- Хабаровский край 471
- Сахалинская область 85
- Еврейская автономная область 22
- Чукотский автономный округ 6
За весь период в России выписано по выздоровлению 1 916 396 человек