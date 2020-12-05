За сутки в России подтверждено 28 782 случая COVID-19 в 85 регионах





Распределение по субъектам

Москва 7993 Санкт-Петербург 3726 Московская область 1246 Нижегородская область 495 Республика Карелия 473 Архангельская область 399 Свердловская область 398 Воронежская область 373 Вологодская область 371 Ростовская область 342 Хабаровский край 341 Красноярский край 331 Челябинская область 305 Пермский край 306 Республика Коми 293 Мурманская область 287 Иркутская область 275 Самарская область 269 Ульяновская область 268 Забайкальский край 262 Республика Крым 261 Саратовская область 258 Волгоградская область 251 Кировская область 250 Омская область 243 Республика Бурятия 243 Приморский край 237 Ставропольский край 228 Алтайский край 224 Тверская область 222 Ханты-Мансийский автономный округ 221 Ленинградская область 214 Республика Саха (Якутия) 213 Новгородская область 211 Томская область 205 Псковская область 198 Калининградская область 194 Ямало-Ненецкий автономный округ 194 Чеченская Республика 187 Тульская область 186 Ярославская область 186 Удмуртская Республика 185 Белгородская область 182 Республика Хакасия 182 Оренбургская область 181 Пензенская область 181 Новосибирская область 179 Кемеровская область 177 Курская область 170 Краснодарский край 170 Брянская область 167 Тюменская область 164 Ивановская область 163 Астраханская область 154 Калужская область 152 Орловская область 152 Амурская область 148 Владимирская область 148 Смоленская область 147 Липецкая область 144 Республика Башкортостан 142 Сахалинская область 136 Костромская область 133 Тамбовская область 131 Республика Чувашия 128 Рязанская область 125 Республика Дагестан 122 Республика Алтай 110 Курганская область 105 Карачаево-Черкесская Республика 99 Кабардино-Балкарская Республика 98 Республика Адыгея 98 Республика Калмыкия 98 Республика Тыва 98 Республика Мордовия 90 Республика Татарстан 88 Республика Северная Осетия-Алания 82 Республика Ингушетия 86 Камчатский край 82 Севастополь 71 Республика Марий Эл 50 Магаданская область 47 Еврейская автономная область 29 Ненецкий автономный округ 7 Чукотский автономный округ 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 431 731 случай (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.





Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки

Чукотский автономный округ 0,5% Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Республика Дагестан 0,6% Ямало-Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкарская Республика, Краснодарский край 0,7%

За последние сутки подтверждено 508 летальных случаев

Москва 74 Санкт-Петербург 58 Московская область 31 Брянская область 6 Владимирская область 6 Воронежская область 10 Ивановская область 8 Костромская область 2 Курская область 2 Липецкая область 6 Орловская область 3 Рязанская область 2 Смоленская область 1 Тамбовская область 2 Тверская область 5 Тульская область 6 Ярославская область 4 Республика Карелия 3 Республика Коми 8 Архангельская область 1 Вологодская область 14 Калининградская область 2 Ленинградская область 5 Мурманская область 7 Республика Адыгея 2 Республика Калмыкия 5 Республика Крым 7 Краснодарский край 9 Астраханская область 4 Волгоградская область 5 Ростовская область 24 Севастополь 3 Республика Дагестан 9 Республика Ингушетия 1 Чеченская Республика 3 Ставропольский край 6 Республика Башкортостан 1 Республика Марий Эл 1 Республика Мордовия 2 Республика Чувашия 6 Пермский край 16 Кировская область 1 Нижегородская область 14 Пензенская область 2 Самарская область 8 Саратовская область 5 Свердловская область 14 Тюменская область 2 Ханты-Мансийский автономный округ 7 Ямало-Ненецкий автономный округ 2 Челябинская область 8 Республика Алтай 2 Республика Хакасия 4 Алтайский край 6 Красноярский край 14 Иркутская область 13 Кемеровская область 3 Новосибирская область 8 Омская область 7 Томская область 4 Республика Бурятия 6 Республика Саха (Якутия) 2 Приморский край 3 Хабаровский край 2 Сахалинская область 1

За весь период по России умерло 42 684 человека

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 27 644 человека

Москва 6584 Санкт-Петербург 3117 Московская область 795 Белгородская область 133 Брянская область 198 Владимирская область 141 Воронежская область 302 Ивановская область 183 Калужская область 403 Костромская область 111 Курская область 299 Липецкая область 88 Орловская область 273 Рязанская область 279 Смоленская область 154 Тамбовская область 129 Тверская область 28 Тульская область 182 Ярославская область 98 Республика Карелия 409 Республика Коми 411 Архангельская область 421 Ненецкий автономный округ 24 Вологодская область 136 Калининградская область 185 Ленинградская область 500 Мурманская область 402 Новгородская область 139 Псковская область 117 Республика Адыгея 80 Республика Калмыкия 67 Республика Крым 289 Краснодарский край 90 Астраханская область 133 Волгоградская область 302 Ростовская область 294 Севастополь 95 Республика Дагестан 82 Республика Ингушетия 43 Кабардино-Балкарская Республика 125 Карачаево-Черкесская Республика 317 Республика Северная Осетия - Алания 99 Чеченская Республика 34 Ставропольский край 289 Республика Башкортостан 110 Республика Марий Эл 45 Республика Мордовия 44 Республика Татарстан 58 Удмуртская Республика 127 Республика Чувашия 27 Пермский край 393 Кировская область 308 Нижегородская область 474 Оренбургская область 203 Пензенская область 99 Самарская область 307 Саратовская область 198 Ульяновская область 402 Курганская область 79 Свердловская область 405 Тюменская область 408 Ханты-Мансийский автономный округ 331 Ямало-Ненецкий автономный округ 239 Челябинская область 38 Республика Алтай 213 Республика Тыва 78 Республика Хакасия 179 Алтайский край 238 Красноярский край 352 Иркутская область 235 Кемеровская область 161 Новосибирская область 198 Омская область 418 Томская область 213 Республика Бурятия 302 Республика Саха (Якутия) 570 Забайкальский край 230 Камчатский край 246 Приморский край 149 Амурская область 347 Магаданская область 56 Хабаровский край 471 Сахалинская область 85 Еврейская автономная область 22 Чукотский автономный округ 6

За весь период в России выписано по выздоровлению 1 916 396 человек