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05.12.2020 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 28 782 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России выявлено 28 782 случая коронавируса в 85 российских регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 20,4% - без клинических проявлений.


Распределение по субъектам

  1. Москва 7993
  2. Санкт-Петербург 3726
  3. Московская область 1246
  4. Нижегородская область 495
  5. Республика Карелия 473
  6. Архангельская область 399
  7. Свердловская область 398
  8. Воронежская область 373
  9. Вологодская область 371
  10. Ростовская область 342
  11. Хабаровский край 341
  12. Красноярский край 331
  13. Челябинская область 305
  14. Пермский край 306
  15. Республика Коми 293
  16. Мурманская область 287
  17. Иркутская область 275
  18. Самарская область 269
  19. Ульяновская область 268
  20. Забайкальский край 262
  21. Республика Крым 261
  22. Саратовская область 258
  23. Волгоградская область 251
  24. Кировская область 250
  25. Омская область 243
  26. Республика Бурятия 243
  27. Приморский край 237
  28. Ставропольский край 228
  29. Алтайский край 224
  30. Тверская область 222
  31. Ханты-Мансийский автономный округ 221
  32. Ленинградская область 214
  33. Республика Саха (Якутия) 213
  34. Новгородская область 211
  35. Томская область 205
  36. Псковская область 198
  37. Калининградская область 194
  38. Ямало-Ненецкий автономный округ 194
  39. Чеченская Республика 187
  40. Тульская область 186
  41. Ярославская область 186
  42. Удмуртская Республика 185
  43. Белгородская область 182
  44. Республика Хакасия 182
  45. Оренбургская область 181
  46. Пензенская область 181
  47. Новосибирская область 179
  48. Кемеровская область 177
  49. Курская область 170
  50. Краснодарский край 170
  51. Брянская область 167
  52. Тюменская область 164
  53. Ивановская область 163
  54. Астраханская область 154
  55. Калужская область 152
  56. Орловская область 152
  57. Амурская область 148
  58. Владимирская область 148
  59. Смоленская область 147
  60. Липецкая область 144
  61. Республика Башкортостан 142
  62. Сахалинская область 136
  63. Костромская область 133
  64. Тамбовская область 131
  65. Республика Чувашия 128
  66. Рязанская область 125
  67. Республика Дагестан 122
  68. Республика Алтай 110
  69. Курганская область 105
  70. Карачаево-Черкесская Республика 99
  71. Кабардино-Балкарская Республика 98
  72. Республика Адыгея 98
  73. Республика Калмыкия 98
  74. Республика Тыва 98
  75. Республика Мордовия 90
  76. Республика Татарстан 88
  77. Республика Северная Осетия-Алания 82
  78. Республика Ингушетия 86
  79. Камчатский край 82
  80. Севастополь 71
  81. Республика Марий Эл 50
  82. Магаданская область 47
  83. Еврейская автономная область 29
  84. Ненецкий автономный округ 7
  85. Чукотский автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 431 731 случай (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.


Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки

  1. Чукотский автономный округ 0,5%
  2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Республика Дагестан 0,6%
  3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкарская Республика, Краснодарский край 0,7%

За последние сутки подтверждено 508 летальных случаев

  1. Москва 74
  2. Санкт-Петербург 58
  3. Московская область 31
  4. Брянская область 6
  5. Владимирская область 6
  6. Воронежская область 10
  7. Ивановская область 8
  8. Костромская область 2
  9. Курская область 2
  10. Липецкая область 6
  11. Орловская область 3
  12. Рязанская область 2
  13. Смоленская область 1
  14. Тамбовская область 2
  15. Тверская область 5
  16. Тульская область 6
  17. Ярославская область 4
  18. Республика Карелия 3
  19. Республика Коми 8
  20. Архангельская область 1
  21. Вологодская область 14
  22. Калининградская область 2
  23. Ленинградская область 5
  24. Мурманская область 7
  25. Республика Адыгея 2
  26. Республика Калмыкия 5
  27. Республика Крым 7
  28. Краснодарский край 9
  29. Астраханская область 4
  30. Волгоградская область 5
  31. Ростовская область 24
  32. Севастополь 3
  33. Республика Дагестан 9
  34. Республика Ингушетия 1
  35. Чеченская Республика 3
  36. Ставропольский край 6
  37. Республика Башкортостан 1
  38. Республика Марий Эл 1
  39. Республика Мордовия 2
  40. Республика Чувашия 6
  41. Пермский край 16
  42. Кировская область 1
  43. Нижегородская область 14
  44. Пензенская область 2
  45. Самарская область 8
  46. Саратовская область 5
  47. Свердловская область 14
  48. Тюменская область 2
  49. Ханты-Мансийский автономный округ 7
  50. Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  51. Челябинская область 8
  52. Республика Алтай 2
  53. Республика Хакасия 4
  54. Алтайский край 6
  55. Красноярский край 14
  56. Иркутская область 13
  57. Кемеровская область 3
  58. Новосибирская область 8
  59. Омская область 7
  60. Томская область 4
  61. Республика Бурятия 6
  62. Республика Саха (Якутия) 2
  63. Приморский край 3
  64. Хабаровский край 2
  65. Сахалинская область 1
За весь период по России умерло 42 684 человека

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 27 644 человека

  1. Москва 6584
  2. Санкт-Петербург 3117
  3. Московская область 795
  4. Белгородская область 133
  5. Брянская область 198
  6. Владимирская область 141
  7. Воронежская область 302
  8. Ивановская область 183
  9. Калужская область 403
  10. Костромская область 111
  11. Курская область 299
  12. Липецкая область 88
  13. Орловская область 273
  14. Рязанская область 279
  15. Смоленская область 154
  16. Тамбовская область 129
  17. Тверская область 28
  18. Тульская область 182
  19. Ярославская область 98
  20. Республика Карелия 409
  21. Республика Коми 411
  22. Архангельская область 421
  23. Ненецкий автономный округ 24
  24. Вологодская область 136
  25. Калининградская область 185
  26. Ленинградская область 500
  27. Мурманская область 402
  28. Новгородская область 139
  29. Псковская область 117
  30. Республика Адыгея 80
  31. Республика Калмыкия 67
  32. Республика Крым 289
  33. Краснодарский край 90
  34. Астраханская область 133
  35. Волгоградская область 302
  36. Ростовская область 294
  37. Севастополь 95
  38. Республика Дагестан 82
  39. Республика Ингушетия 43
  40. Кабардино-Балкарская Республика 125
  41. Карачаево-Черкесская Республика 317
  42. Республика Северная Осетия - Алания 99
  43. Чеченская Республика 34
  44. Ставропольский край 289
  45. Республика Башкортостан 110
  46. Республика Марий Эл 45
  47. Республика Мордовия 44
  48. Республика Татарстан 58
  49. Удмуртская Республика 127
  50. Республика Чувашия 27
  51. Пермский край 393
  52. Кировская область 308
  53. Нижегородская область 474
  54. Оренбургская область 203
  55. Пензенская область 99
  56. Самарская область 307
  57. Саратовская область 198
  58. Ульяновская область 402
  59. Курганская область 79
  60. Свердловская область 405
  61. Тюменская область 408
  62. Ханты-Мансийский автономный округ 331
  63. Ямало-Ненецкий автономный округ 239
  64. Челябинская область 38
  65. Республика Алтай 213
  66. Республика Тыва 78
  67. Республика Хакасия 179
  68. Алтайский край 238
  69. Красноярский край 352
  70. Иркутская область 235
  71. Кемеровская область 161
  72. Новосибирская область 198
  73. Омская область 418
  74. Томская область 213
  75. Республика Бурятия 302
  76. Республика Саха (Якутия) 570
  77. Забайкальский край 230
  78. Камчатский край 246
  79. Приморский край 149
  80. Амурская область 347
  81. Магаданская область 56
  82. Хабаровский край 471
  83. Сахалинская область 85
  84. Еврейская автономная область 22
  85. Чукотский автономный округ 6
За весь период в России выписано по выздоровлению 1 916 396 человек
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