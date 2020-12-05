Защитник ЦСКА Игорь Дивеев признан лучшим молодым игроком РПЛ

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев - лучший молодой игрок Российской премьер-лиги 2020 года. Таково итоговое решение 100 членов жюри, в которое вошли тренеры, знаменитые в прошлом футболисты, организаторы и спортивные репортеры, среди которых были и журналисты "РГ".

Приз "Первая пятерка" учрежден Детской футбольной лигой и ее бессменным руководителем Виктором Горловым еще в 2002 году. Награда, а ее получали Александр Кержаков, Игорь Акинфеев, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов и другие игроки, выступавшие затем в сборной России, стала одной и наиболее престижной в нашем футболе.

Интересно, что и в прошлом году лучшим молодым футболистов РПЛ признали армейца - хавбека ЦСКП Издзата Ахметова.

В этом году на приз претендовали девять футболистов из семи клубов. 40 членов жюри признали первым защитника ЦСКА Игоря Дивеева. Его имя указано в 92 анкетах, а в сумме Дивеев набрал 370 голосов.

Как сообщается в пресс-релизе ДФЛ, второе место у полузащитника "Краснодара" Даниила Уткина - 255 баллов, третье - у защитника "Динамо" Романа Евгеньева - 204 балла. В пятерку вошли полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили - 176 баллов - и полузащитник "Ростова" Данил Глебов - 144 балла. Вся пятерка - игроки молодёжной сборной России, завоевавшей путёвку в финал чемпионата Европы.

А трое номинантов - Маслов, Умяров, Марадишивили - по возрасту могут претендовать на "Первую пятёрку" в 2021 году.