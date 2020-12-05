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05.12.2020 23:07
Рубрика: В мире

Журнал Time назвал 2020 год худшим в истории

Текст: Александр Саможнев

Американский журнал Time назвал 2020 год худшим в мировой истории человечества. Об этом свидетельствует обложка нового номера, которая была размещена в Twitter.

На ней изображены крупные цифры 2020, перечеркнутые красным крестом. Снизу размещена надпись "Самый худший год". Статью написала американский кинокритик Стефани Зачарек. По ее словам, большая часть нынешнего населения планеты не сталкивались с настолько "ужасным годом".

Фото: Rachel Murray / AFP
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"Мы не подготовились к стихийным бедствиям, подтверждающим, насколько мы предали природу, к вирусу, который, перевернул жизнь практически всех людей на планете и привел к смерти примерно полутора миллионов человек по всему миру", - цитирует Зачарек РИА Новости.

При этом автор отмечает, что в истории США и всего мира случались времена и хуже, чем 2020 год. Однако это было в далеком прошлом, а в живых осталось мало людей, помнящих страшные годы мировых войн, пандемии гриппа 1918 года и Великой депрессии.

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