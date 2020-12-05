Журнал Time назвал 2020 год худшим в истории

Американский журнал Time назвал 2020 год худшим в мировой истории человечества. Об этом свидетельствует обложка нового номера, которая была размещена в Twitter.

TIME's new cover: 2020 tested us beyond measure. Where we go after this awful year https://t.co/5raFYUSgeZ pic.twitter.com/im3NWiBqJC — TIME (@TIME) December 5, 2020

На ней изображены крупные цифры 2020, перечеркнутые красным крестом. Снизу размещена надпись "Самый худший год". Статью написала американский кинокритик Стефани Зачарек. По ее словам, большая часть нынешнего населения планеты не сталкивались с настолько "ужасным годом".

"Мы не подготовились к стихийным бедствиям, подтверждающим, насколько мы предали природу, к вирусу, который, перевернул жизнь практически всех людей на планете и привел к смерти примерно полутора миллионов человек по всему миру", - цитирует Зачарек РИА Новости.

При этом автор отмечает, что в истории США и всего мира случались времена и хуже, чем 2020 год. Однако это было в далеком прошлом, а в живых осталось мало людей, помнящих страшные годы мировых войн, пандемии гриппа 1918 года и Великой депрессии.