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Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
06.12.2020 18:28
Рубрика: Общество

10 декабря - презентация книги Павла Крашенинникова "История отечественных конституций"

Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8329)
В преддверии Дня Конституции РФ, 10 декабря в 15:00 на онлайн-площадке "Российской газеты" состоится презентация новой книги председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова "История отечественных конституций".

В числе спикеров презентации:

- автор книги Крашенинников Павел Владимирович - сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, председатель Ассоциации юристов России, доктор юридических наук, профессор;

- Степашин Сергей Вадимович - сопредседатель Ассоциации юристов России, доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор;

- Хабриева Талия Ярулловна - сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, академик РАН, вице-президент РАН, доктор юридических наук, профессор;

- Блажеев Виктор Владимирович - член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), сопредседатель Ассоциации юристов России, кандидат юридических наук, профессор;

- Клишас Андрей Александрович - сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор;

- Фронин Владислав Александрович - главный редактор "Российской газеты", интернет-портала "Российская газета", журнала "Родина", заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Книга продолжает цикл работ Павла Крашенинникова, посвященных развитию отечественного государства и права. В ней исследуется история создания восьми Основных Законов нашей страны: от первых предпосылок в 1825 году до первой в истории Отечества Конституции РСФСР 1918 года, от Конституции РСФСР 1978 года, которая после распада советского государства стала Конституцией Российской Федерации и действовала до 1993 года, до поправок в 2020 году.

Отдельная глава книги посвящена модернизации Конституции РФ 2020 года - подготовке и принятию поправок в действующую Конституцию. Поэтому в том числе главные участники этих событий - сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ - приглашены первыми дать оценку новой работе коллеги.

Книга позволяет по-новому увидеть и оценить все ключевые события прошлого столетия: от окончания Октябрьской революции и создания Советского государства до распада СССР и создания Российской Федерации, а также совсем недавние события.

В конце каждой главы размещены уникальные QR-коды, по которым читатель сможет найти тексты всех Конституций и поправок к ним.

Презентация книги пройдет в онлайн-формате на сервисе ZOOM.

Прямая трансляция будет доступна на сайте "Российской газеты".

Начало в 15:00.

Также о презентации будет подробно рассказано в одном из ближайших номеров "Российской газеты".

Аккредитация представителей СМИ для участия в презентации книги в ZOOM - по электронной почте mc@rg.ru или по телефону +7 (499) 257-59-79 до 10 декабря 10.00 мск.

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