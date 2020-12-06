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06.12.2020 19:24
Рубрика: Власть

Домой после интерната

Александр Бастрыкин собрал предложения по жилью для сирот
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8329)
Как переломить ситуацию с проблемой жилья для детей-сирот? Александр Бастрыкин в режиме видео-конференц-связи собрал по этому поводу заседание Научно-консультативного совета СК России. Суть ситуации в том, что дел на недобросовестных чиновников и вороватых застройщиков все больше, но проблема сирот без крыши над головой остается.
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Бастрыкин напомнил, что, по данным Минпросвещения, на 1 января 2020 года число сирот, состоящих на учете и не получивших жилье, увеличилось на 7 тысяч человек и составило 182 тысячи. Реально жилье получили около 15 тысяч сирот.

Фото: sledcom.ru
Бастрыкин принял граждан, у которых пропали близкие люди

Глава СК напомнил о прошлогоднем поручении председателя правительства РФ - ликвидировать очередь на жилье для сирот в 6-летний срок. Он подчеркнул, что финансирование, выделенное государством в 2020 году на решение этой проблемы, увеличено на 10 процентов.

Из федерального бюджета выделено 10 млрд рублей, из региональных бюджетов - 33 млрд.

Александра Бастрыкина беспокоит "неприемлемая ситуация" с большим числом судебных решений по искам сирот, стоит проблема неосвоения выделенных денег.

Немало жилья, не отвечающего элементарным требованиям. Плюс к этому - махинации с сиротскими квартирами. За 11 месяцев СК зарегистрировал больше 250 сообщений о преступлениях с сиротским жильем. Возбуждено больше 130 дел.

За 11 месяцев СК РФ зарегистрировал больше 250 сообщений о преступлениях с обеспечением сирот жильем

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что к ней растет количество обращений из-за подобной ситуации. Она уверена в необходимости мониторинга практики предоставления жилищных сертификатов и строгого контроля за качеством приобретаемого жилья.

По ее словам, изначально планировалось, что такой сертификат даст сиротам возможность приобрести жилье в другом регионе, если в их населенном пункте обеспечение невозможно из-за отсутствия квартир.

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Но на практике сертификат выдается на гораздо меньшую сумму, нежели стоимость квартиры в более крупном городе. Отсутствие жилья порождает еще одну проблему - невозможность регистрации по месту жительства. Значит нет работы.

Александр Бастрыкин заявил, что все предложенные инициативы будут собраны в единый доклад, по результатам будут выработаны предложения для направления руководству страны.

Власть Право Правительство Следственный комитет

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