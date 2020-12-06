Более 4 миллионов россиян не могут выехать за рубеж из-за долгов. Даже сейчас, когда в России закрыты границы и введены ограничительные меры, судебные приставы пополняют списки стоп-листов на выезд из страны.

В Федеральной службе судебных приставов рассказали, что число россиян, которые не могут выехать за границу из-за долгов, выросло на 20 процентов.

4,1 миллиона россиян не могут выехать за границу в 2020 году из-за накопившихся задолженностей перед судебными приставами

Так, на 1 ноября число постановлений о временном ограничении права на выезд из РФ составило 4,1 млн, тогда как в 2019 году их было 3,4 миллиона, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФССП.

В ведомстве отметили, что за 10 месяцев этого года приставы вынесли 7,5 миллиона таких постановлений. Такая мера применяется в отношении злостных неплательщиков.