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Рубрика: В мире

Более 60 человек задержаны в ходе акции протеста в Париже

В Париже в ходе акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности" были задержали 64 человека. Об этом заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, отметив, что восемь полицейских получили ранения.

Фото: AFP/FRANCOIS LO PRESTI
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"Хулиганы громят республику. Выражаю поддержку нашим полицейским и жандармам, которые снова жестко атакованы", - цитирует РИА Новости сообщение Дарманена в Twitter.

В акции, состоявшейся в Париже в субботу, приняли участие до 500 человек. Протестующие запускали камни и петарды в стражей порядка, зажигали файеры, громили витрины, строили баррикады, поджигали автомашины. Силовикам пришлось неоднократно применять слезоточивый газ. Митинги прошли и в других городах Франции. Как сообщают СМИ со ссылкой на данные МВД, в субботу по всей стране на акции протеста вышли более 52 тысяч человек.

Напомним, в ноябре нижняя палата Национального собрания приняла в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности". Статья 24 предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение изображений полиции во время исполнения служебных обязанностей. Критики заявили, что законопроект усложнит привлечение полицейских к ответственности за применение насилия.

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