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06.12.2020 19:54
Рубрика: Происшествия

Бывший советник руководителя Росрыболовства экстрадирован с Кипра в РФ

Текст: Александр Степанов

Кипр выдал России бывшего советника руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрия Хохлова.

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Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов, компетентные органы Кипра экстрадировали Хохлова по требованию Генеральной прокуратуры РФ.

Представитель Генпрокуратуры уточнил, что экс-советник обвиняется в покушении на мошенничество. Так, по версии следствия, весной 2016 года Хохлов, обещая трудоустройство на руководящую должность в Федеральное агентство по рыболовству, убедил потерпевшего передать ему и его соучастникам 7 млн долларов. При этом экс-советник действовал по предварительному сговору с другими лицами.

По словам Иванова, на самом деле Хохлов не собирался выполнять взятые на себя обязательства.

Представитель Генпрокуратуры отметил, что довести свой умысел до конца Хохлов не смог по не зависящим от него обстоятельствам. "После передачи соучастникам части денежных средств в размере 300 тыс. долларов злоумышленники были задержаны сотрудниками ФСБ", - сказал Иванов.

После попытки мошенничества Хохлов сумел скрыться от правоохранительных органов и был объявлен в розыск. В октябре 2018 года он был задержан на Кипре, после чего Генпрокуратура направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого, который был удовлетворен.

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