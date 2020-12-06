"Чанъэ-5" состыковался с орбитальным модулем и передал образцы грунта Луны

Китайский лунный зонд "Чанъэ-5" произвел успешную стыковку с орбитальным и возвращаемым модулем, передав капсулу с образцами лунного грунта (реголита). Об этом в воскресенье сообщила Китайская национальная космическая корпорация.

"Это первая в истории КНР успешная стыковка на трассе Кондратюка", - цитирует ТАСС заявление ведомства. Ранее на этой неделе "Чанъэ-5" завершил сбор образцов у пика Рюмкера в Океане Бурь. Затем зонд покинул спутник Земли, выйдя на лунную орбиту.

Далее орбитальный модуль и возвращаемая капсула отстыкуются от взлетного модуля и при наличии подходящей возможности будут возвращаться на Землю. После того как орбитальный модуль достигнет околоземной орбиты, возвращаемая капсула отделится от него и совершит посадку.

"Чанъэ-5" стал первым за 44 года космическим аппаратом, отправленным за грунтом Луны. Планировалось собрать около двух килограммов реголита. Полученные образцы будут изучены китайскими специалистами как в научных целях, так и для проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы на Луне.