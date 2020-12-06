Россия вышла на плато по заболеваемости ВИЧ-инфекцией, число новых случаев заражения снижается в последние годы, сообщил в преддверии всемирного Дня борьбы со СПИДом главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус.

Эта новость совпала с другой: "Российская Федерация использует все возможности для завершения разработки вакцины от ВИЧ, и сегодня вакцина находится в большей степени готовности", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 1 декабря. По ее словам, разработкой занимается ГНЦ "Вектор".

Нынешний год - особенно сложный и для ВИЧ-инфицированных, и для тех, кто их лечит: в привычную жизнь вмешалась пандемия COVID-19. Это подтвердил соцопрос: эти пациенты обращались в медучреждения в два раза реже, чем в прошлом, даже при наличии симптомов заболевания. Тем не менее, говорят в минздраве, удалось избежать угроз, связанных и с высокой нагрузкой на медиков, и с самоизоляцией во время карантина.

Вводя весной ограничения по оказанию плановой медпомощи, минздрав принял решение, что пациенты с ВИЧ ждать не могут - терапию им прерывать нельзя. Как отметил Алексей Мазус, даже в этих условиях удалось сохранить обеспечение этой группы нужными лекарствами.

Это подтвердили и результаты исследования, которое Роспотребнадзор провел в регионах: 70,5 процента россиян с ВИЧ-инфекцией продолжали во время локдауна получать лекарства, необходимые для лечения, а 22,6 процента сообщили, что эти препараты доставлялись им на дом.

При этом был создан необходимый запас лекарств и для стационарного лечения, отметил Алексей Мазус.

Важнейшая задача в профилактике ВИЧ-инфекции - просвещение, которым нужно заниматься буквально с детских лет

ВИЧ-пациенты оказались в группе риска по тяжелому течению COVID-19. По данным Роспотребнадзора, у них в четыре раза чаще обнаруживали маркер коронавирусной инфекции, чем у участников опроса с отрицательным статусом. Всего же по данным на конец октября около 4,7 тысячи человек с ВИЧ сдали положительный тест на COVID-19.

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, как ежегодно, в стране стартовала акция "Стоп ВИЧ/СПИД". В течение недели была организована активная информационная атака: людям, уставшим от угрозы коронавирусной инфекции, напомнили, что и СПИД никуда пока не делся.

Несмотря на то что темпы распространения ВИЧ снизились, мы живем в условиях наложения эпидемий: по данным минздрава, сегодня 900 тысяч россиян - ВИЧ-положительные. При этом каждый час заражается примерно девять человек - это все-таки много. Причем если COVID-19 проявляется быстро, хотя и наделал много бед из-за долгого инкубационного периода, то ВИЧ, как известно, проявляется далеко не сразу. И в этом его особое коварство: о своем статусе знают далеко не все инфицированные и с какого-то момента могут распространять вирус, не подозревая об этом.

Цель акции "Стоп ВИЧ/СПИД" - привлечь внимание людей к профилактике и лечению, напомнить, что угроза никуда не исчезла. "В период пандемии важно продолжать тестирование и искать новые методы борьбы с ВИЧ-инфекцией", - отметил Алексей Мазус.

А представитель ВОЗ Мелита Вуйнович поблагодарила всех медработников в службе СПИД России, потому что весь этот год они работают с огромной нагрузкой. Это касается и диагностики - лаборатории, которые сейчас "заточены" под тестирование по COVID-19, продолжают выполнять анализы и для определения ВИЧ/СПИД.

Не помешала эпидемия и ежегодной всероссийской акции по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. Этот уникальный опыт Россия использует уже несколько лет, регулярно отправляя специальные автопоезда в самые удаленные регионы, чтобы люди имели возможность быстро проверить свое здоровье.

В этом году экспедиция закончилась в середине ноября, последним регионом, в котором прошла акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020", стал Татарстан. В Казани и других республиканских городах более 600 человек узнали о своем ВИЧ-статусе.

Две экспедиции стартовали в конце июня из крайних точек России на западе и востоке: с Камчатки и из Калининграда автопоезда проследовали навстречу друг другу через всю страну, останавливаясь в десятках крупных и малых населенных пунктов, и встретились 16 ноября в Казани. Ставшие узнаваемыми мобильные пункты тестирования - яркие белые автомобили с широкой красной лентой и надписью "Тест на ВИЧ: Экспедиция" на бортах за 4,5 месяца проехали 216 городов в 45 регионах России, заехали и на Крайний Север, и на Северный Кавказ. Акция стала самой масштабной за последние годы. Как подсчитали в минздраве, бесплатное тестирование прошли около 25 тысяч россиян. Они узнали свой статус, смогли оценить риски заражения и получили рекомендации специалистов по профилактике заболевания.

"Опасность заражения ВИЧ-инфекцией сегодня существует у каждого, невзирая на возраст, пол, социальный статус. Но важно знать, что при грамотной терапии и соблюдении рекомендаций врачей ВИЧ перестал быть фатальным", - поясняют эксперты минздрава.

Об этом говорили и на семинарах для медиков, которые проходили в большинстве городов проведения акции. Ведь именно врачи первичного звена первыми контактируют с пациентами, и от них во многом зависит, как поведет себя человек, если случилась беда и он заразился, - останется ли он в неведении или примет свой статус и будет лечиться.

И, конечно, важнейшая задача - просвещение, которым нужно заниматься буквально с детских лет. "За время экспедиции прошло 42 общешкольных родительских собрания, на которых учителя и родители узнавали о путях передачи ВИЧ-инфекции, а также получали практические рекомендации, как рассказать детям об угрозе ВИЧ", - говорят в минздраве.

Профилактика

Недавно прошел телемост Пекин - Москва, во время которого наиболее авторитетные специалисты в области ВИЧ-инфекции России и Китая обсуждали проблемы борьбы с распространением этой инфекции.

В Китае сейчас проходит вторая фаза клинических испытаний кандидатной вакцины против ВИЧ с участием добровольцев. Об этом рассказал главный эксперт по ВИЧ/СПИД Китайского центра по контролю и предупреждению распространения инфекционных заболеваний, доктор Имин Шао. Китайский ученый выразил надежду, что российские специалисты смогут войти в этот проект и примут участие в дальнейших исследованиях.

"Вакцина от ВИЧ, несомненно, будет создана. Векторные вакцины - очень перспективное направление, и мы желаем, чтобы вы достигли успеха. Надеемся, что к этой работе присоединятся и российские ученые", - ответил главный внештатный специалист по ВИЧ/СПИДу Минздрава России Алексей Мазус.

Взгляд

Олег Салагай, заместитель министра здравоохранения России:

- Сегодня в каждом регионе России есть возможность бесплатно сдать тест на ВИЧ. В рамках акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020" свой ВИЧ-статус проверили около 25 тысяч человек. Это не так много с точки зрения общего количества тестирований, которое ежегодно приближается к десяткам миллионов. Но это очень важно с точки зрения информирования. Каждый, кто увидел брендированные автомобили, задумался над тем, чтобы пройти тестирование и узнать свой ВИЧ-статус. Сегодня это неотъемлемый элемент культуры каждого человека и ответственного отношения к своему здоровью.