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06.12.2020 23:21
Рубрика: Экономика

Работа с ограничениями

Что мешает росту занятости инвалидов
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8329)
Число трудоустроенных граждан с ограниченными возможностями увеличилось на 25 тысяч человек по сравнению с 2019 годом, сообщили "РГ" во Всероссийском обществе инвалидов (ВОИ), но этого все равно не достаточно. Сегодня работают чуть более 900 тысяч инвалидов, и это всего лишь каждый четвертый человек трудоспособного возраста с нарушениями функций организма.

Вакансии для особых работников есть, рассказали в Роструде. Только на портале "Работа в России" сегодня представлено более 80 тысяч предложений. Нужны в том числе инженеры, слесари, швеи, переводчики, бухгалтеры. Несмотря на это, проблема трудоустройства инвалидов остается актуальной. Часто вакансии не годятся для инвалидов, потому что офисы расположены на окраине города, куда инвалид не может добраться, отмечают в ВОИ. Требуются и специально оборудованные рабочие места и инфраструктура в офисе. Одно рабочее место для человека с ограниченными возможностями может обойтись компании в несколько сотен тысяч рублей.
Мацуев: Важно, чтобы обеспечение инвалидов работой развивались повсеместно

Около 40% потенциальных работников сами не заинтересованы в работе: при трудоустройстве им перестает индексироваться пенсия, отменяются надбавки, утрачивается ряд льгот. "Получается, когда люди с инвалидностью выходят на работу, вместо дохода они получают финансовые потери до 30%", - говорит председатель ВОИ Михаил Терентьев. Чтобы выполнить поручение президента и удвоить число занятых инвалидов к 2025 году, по его словам, надо вернуться к вопросу индексации пенсии работающим инвалидам.

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