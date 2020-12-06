Доктор Мясников перечислил продукты, ускоряющие старение

Продукты с избыточным содержанием соли, сахара и "неправильных жиров" ускоряют процесс старения человека. Аналогичным образом влияют переедание и излишек калорий. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Эксперт привел в пример сельдь. Эта рыба крайне полезна для человека, но употребляется обычно в маринованном виде, с большим количеством соли. В одном кусочке может содержаться суточная доля натрия.

- Это не полезные свойства селедки уравновешиваются вредными, а вредные свойства селедки уравновешиваются вот теми полезными мононенасыщенными жирными кислотами, которые в ней содержатся, - сказал Мясников.

В числе ускоряющих старение продуктов доктор также назвал пережаренное мясо и колбасные изделия. Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения еще пять лет назад признала все колбасы, сосиски, сардельки и бекон продуктами, содержащими канцерогены.

Мясников напомнил, что основной рацион должен состоять преимущественно из овощей, фруктов, вареного мяса, рыбы и кисломолочных продуктов. При этом допускается иногда употреблять "неполезные" продукты.