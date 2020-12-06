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06.12.2020 12:45
Рубрика: Общество

Доктор Мясников сравнил вакцины от коронавируса

Текст: Ольга Игнатова

Главная задача вакцины - не позволить коронавирусу проникать в человеческий организм. А если точнее - нейтрализовать шипы вируса.

"Окутать их антителами, чтобы они не смогли войти в "замочную скважину" рецепторов ("рецепторы к ангиотензин-превращающему ферменту") на поверхности наших бронхов", - написал в своем Телеграм-канале главный врач 71 московской городской больницы Александр Мясников.

Он также сравнил действие разработанных антиковидных вакцин.

Так, напоминает врач, вакцина "Спутник V" института Гамалеи основана на использовании частичек других вирусов, в данном случае аденовирусов. Сходный белок шипов аденовируса вызывает иммунный ответ. Вырабатывающиеся к ним антитела работают уже и против шипов коронавируса. Мясников считает вакцину надежной, а побочные явления (боль в месте инъекции, небольшое недомогание, повышение температуры) бывают от большинства вакцин. "Воздействия, собственно, аденовируса бояться не надо, так как он инактивированный, не живой. На сходном принципе разрабатываются вакцины Oxford и AstraZeneca", - поясняет Мясников.

Вакцины, в которых будут использоваться живые, но ослабленные вирусы из тех, что для человека не опасны, мощнее, но и побочные эффекты от них более вероятны. Рекомбинантные белковые вакцины основаны на принципе, когда белковый шип вируса синтезируется искусственно, идентичный натуральному. На него вырабатываются антитела. "Такова наша вторая вакцина "ЭпиВакКорона". Подобную разрабатывает американская "Нонавакс". "Пфайзер" разрабатывает вакцину по-принципу "кодировки" белкового шипа. В липидной нано-частице в протеин доставляется ген РНК, который перекодирует шип, делая его мишенью для собственных иммунных сил, провоцирующим антитела против себя. Более эффективна у молодых, побочные явления умеренные. Схожий принцип у вакцин Moderna и BioNTech",- рассказал врач.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Кроме этого, пояснил он, в Китае разработаны 2 вакцины Sinovac и Sinopharm на основе инактивированного нового коронавируса (классический и знакомый по всем педиатрическим вакцинам подход). На подобном принципе разрабатываются вакцины в Индии и Казахстане.

"Практически все вакцины вводятся инъекционно с интервалом в 3 недели и имеют системный эффект. При проникновении коронавируса именно в дыхательные пути более перспективным является интраназальное введение, дающее местный иммунитет в том месте, где он особенно нужен. Такие вакцины также в стадии разработки. Пока же определенные надежды в этом плане возлагаются на интраназальные формы интерферон гамма, как на составляющую естественного иммунитета, а так же интерферон альфа", - добавил Мясников.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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