Дриусси заявил о желании покинуть "Зенит"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси недоволен тем, как главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак использует его на поле.

По словам аргентинца, он скучает по игре на позиции нападающего.

"Очень скучаю по "Риверу", по игре форвардом. Я играю на ужасной позиции, устал от этого. Готов вернуться в любой момент. Я уже не могу", - приводит слова Себастьяна TyC Sports.

Напомним, что Дриусси перешел в "Зенит" летом 2017 года из "Ривер Плейта". В аргентинском клубе он провел четыре года и стал чемпионом страны. С питерской командой Себастьян завоевал сразу несколько трофеев, однако в последнее время он стал реже выходить на поле из-за травм.