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06.12.2020 14:29
Рубрика: Экономика

Два миллиона работников будут испытывать электронный документооборот

Текст: Алексей Дуэль
Эксперимент по введению электронного кадрового документооборота вступил в финальную фазу. Присоединиться к нему можно было до конца ноября, а продлится он до 31 марта. "Целями проведения эксперимента являются определение и создание условий для использования в сфере трудовых отношений электронных документов, связанных с работой, а также подготовка предложений о внесении изменений в трудовое законодательство и (при необходимости) в законодательство о занятости населения", - прокомментировали в Минтруде.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пресс-служба ведомства уточнила, что в эксперименте к этому моменту участвуют 178 организаций, в которых работают более 2 млн сотрудников. Часть из них используют собственное программное обеспечение. Другие - возможности портала "Работа в России". Доступ к нему бесплатный для всех желающих. Изначально этот инструмент был доступен для 18 работодателей - они первыми проверили возможности этого портала.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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"Начиная с 1 октября 2020 года обеспечена возможность для всех заинтересованных работодателей и соискателей (работников) принять участие в проведении эксперимента в части использования подсистемы "Электронный кадровый документооборот" системы "Работа в России" для формирования электронных кадровых документов и оформления трудовых отношений", - добавили в Минтруде.

Поскольку задача эксперимента в первую очередь состоит в отработке технологий, Минтруд регулярно собирает обратную связь от компаний, решивших освоить электронный кадровый документооборот.

"Согласно поступающим отчетам для апробации в ходе эксперимента такие категории документов, как договоры (трудовой, о материальной ответственности, ученический и на получение образования) и другие виды документов, где в настоящее время требуется роспись работника, были выбраны примерно в равной степени", - сообщили в ведомстве. По данным отчетов, при выборе конкретного документа для цифровизации работодатели исходили из того, насколько часто им приходится оформлять ту или иную бумагу, а также свой предыдущий опыт работы - не секрет, что электронный документооборот уже давно применялся во многих организациях "для внутреннего пользования", при этом часть документов приходилось дублировать на бумаге в силу требований закона.

Отдельным фактором при выборе документов, переводимых в электронный вид, стал вид электронной подписи, который работники должны использовать для их заверения.

"Виды цифровой подписи - усиленная квалифицированная электронная подпись, усиленная неквалифицированная электронная подпись и простая электронная подпись - также были также выбраны работодателями - участниками эксперимента примерно в равной степени", - подвел промежуточные итоги эксперимента Минтруд.

Фото: Виктория Романчук
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При использовании собственных систем документооборота за оформление электронных подписей своим сотрудникам платит работодатель, портал "Работа в России" предоставляет сотрудникам простую электронную подпись бесплатно.

"Для участия в эксперименте работодатели осуществляли подготовительные меры, в том числе создание и внедрение собственного удостоверяющего центра, доработка собственной информационной системы, разработка шаблонов и маршрутов документов, создание области архивного хранения, определение средств киберзащиты данных", - перечислили в Минтруде.

После обобщения всех поступивших от участников эксперимента по электронному кадровому документообороту отчетов работодателей-участников эксперимента, Минтруд вместе с социальными партнерами подготовит поправки в Трудовой кодекс, перевести можно было окончательно перевести кадровое дело в цифровой вид, заверили в ведомстве.

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