Осенний подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа совпал с приходом обычных сезонных ОРВИ, в том числе и гриппа.

Можно ли самому одно отличить от другого, стоит ли беспокоиться при повышении температуры и появлении насморка? На эти вопросы "РГ" ответил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета РНИМУ им. Пирогова, д.м.н., профессор Владимир Никифоров.

Владимир Владимирович, извлечены ли нашей медициной уроки из пандемии коронавируса? Появилось ли понимание, как бороться с этим заболеванием, какие средства использовать?

Владимир Никифоров: Победить коронавирус мы, понятное дело, не победили. Но с начала пандемии было опробовано много разных подходов к лечению. Некоторые из них оказались тупиковыми. Но, к счастью, совсем рискованных методов мы не избрали. Горькая правда и то, что отнюдь не всем смогли помочь, потому что это был для нас совсем новый возбудитель, не был ясен механизм его действия. Но сегодня мы уже понимаем, как лечить этих пациентов, поскольку основные моменты патогенеза прояснились. На подходе и вакцины. Я бы сказал, что ситуация в целом стабилизировалась. И после этой стабилизации пандемия пойдет на снижение, потому что вирус явно не мутирует в плохую сторону, как, например, грипп в 2009 году. В конце концов, эта инфекция либо будет приходить периодическими волнами, как грипп, либо будет постоянным фоном, как сезонные ОРВИ. Во всяком случае, могу точно сказать, что гибель человечеству от COVID-19 не грозит.

Каковы первые явные симптомы COVID-19? Что делать человеку, который почувствовал их?

Владимир Никифоров: Вынужден вас огорчить: нет стопроцентных данных, указывающих, что у Иванова COVID-19, у Петрова - аденовирус, а у Сидорова - грипп Н1N1. Все они относятся к разряду респираторных вирусов. Общая картина может отличаться по тяжести течения, но по симптомам четко различить их не получится. Даже исчезнувшее обоняние не является стопроцентным симптомом. Я сам перенес COVID-19, и у меня этого не наблюдалось.

Первое универсальное звено защиты от вирусов - интерфероны, а дальше иммунная система адаптируется и сама наносит удар по вирусу

Получается, что алгоритм поведения для всех этих заболеваний одинаковый - остаться дома, вызвать врача и принимать симптоматические препараты?

Владимир Никифоров: Правильно. Я только против резких телодвижений с самолечением. Если это симптоматические препараты, то можно. Но многие препараты, которые используются при лечении коронавируса, обладают тяжелыми побочными эффектами, поэтому принимать их можно только по назначению и под наблюдением врача.

Но чем-то помочь себе, пока придет врач, можно?

Владимир Никифоров: Для ответственного самолечения есть набор достаточно безобидных универсальных препаратов. Они не действуют напрямую против вируса, но сводят на нет те патологические эффекты, которые вирус вызывает. И это довольно большая группа препаратов. В последних временных рекомендациях Минздрава России по COVID-19 признано, что их можно использовать в начале заболевания против любых ОРВИ, потому что клиника у них одна и та же, патогенез один и тот же. А уже когда врачи определятся с диагнозом, тогда и назначат специфические препараты.

Первое универсальное звено защиты от вирусов - это интерфероны. При коронавирусе показано закапывание в нос альфа-интерферона. Возбудитель просто как бы "застревает" в своего рода "колючей проволоке" из интерферонов первой линии защиты. А дальше уже иммунная система адаптируется и сама прицельно наносит удар по вирусу. В помощь ей можно использовать и отечественный препарат Эргоферон, в состав которого входят технически обработанные антитела к гамма-интерферону. Принцип его действия заключается в том, что физиологический уровень собственного гамма-интерферона остается нормальным, но его противовирусная активность повышается.

Все ждут вакцины от коронавируса. Остановит ли массовая вакцинация пандемию и позволит ли наконец всем нам вернуться к привычной жизни?

Владимир Никифоров: Пока с этим вирусом мы знакомы меньше года. За всю историю медицины человечество избавилось от одной-единственной инфекции - натуральной оспы. Вирусные инфекции очень быстро меняются. И для того, чтобы прервать их распространение, нам нужно привить не меньше 95 процентов населения. Это, к сожалению, нереально. Важно помнить, что инфекция никогда не спит и ошибок не прощает. И к встрече с ней надо подойти во всеоружии.

Помимо коронавируса, зима и весна - сезон гриппа и ОРВИ. Можно ли отличить "обычные" ОРВИ и грипп от COVID-19?

Владимир Никифоров: Давайте относиться к этому разумно. Если появились симптомы, повысилась температура, хотя бы полдня-день понаблюдайте за своим состоянием. Ведь если каждый будет дергать врача при температуре 37,1 и появлении малейшего насморка, ни одна медицинская система не выдержит. COVID-19 за сутки не развивается, уж поверьте мне. Нужно спокойно подумать, что конкретно беспокоит, померить температуру, принять те самые универсальные препараты против ОРВИ, например, Гриппферон или Эргоферон. Это амбулаторные препараты, безрецептурные, продаются в любой аптеке. Следует пить больше жидкости - чай, морс и т.д. И если за сутки лекарства не подействуют или явно станет хуже, тогда звонить в поликлинику и вызывать врача.

Если тесты показали, что коронавируса нет, надо ли лечить грипп и другие ОРВИ? И если надо, то чем - использовать народные средства, витамины, безрецептурные лекарства?

Владимир Никифоров: Насчет лекарств повторюсь: в начале болезни лучше принять препараты с иммуномодулирующим и противовирусным действием. Что касается народной медицины, то я к ней отношусь спокойно, хотя, откровенно говоря, не очень в нее верю. И я бы не сказал, что у нас очень большое количество людей с авитаминозом. Если врач рекомендует, например, витамин D или витаминный комплекс, то стоит прислушаться к этому мнению, но все хорошо в меру.

Самое главное - не паниковать, если заболели. В 90 процентах случаев даже COVID-19 - это просто недомогание. В остальных - врачи помогут с ним справиться.