Главврач Филатовской больницы спрогнозировал сроки окончания пандемии

Распространение коронавирусной инфекции может завершиться только к концу следующего года, считает главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко. Такое мнение он высказал в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".

Ослабление пандемии, по его мнению, возможно к лету 2021 года. "Потому что мы уже начинаем вакцинировать, довольно приличная часть россиян уже соприкоснется с вирусом. Я думаю, к концу 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить", - пояснил Вечорко (цитата по ТАСС).

Ранее ученые в качестве вероятного срока окончания пандемии называли лето следующего года. По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пандемия начнет отступать, когда 70% населения мира пройдет вакцинацию.

В мире коронавирусом заболели уже более 66,5 млн человек, свыше 1,5 млн умерли. В России заболевших почти 2,5 миллиона. Выздоровели почти 2 миллиона человек, умерли более 43 тысяч человек.