Какие российские шпроты лучше покупать к новогоднему столу

Увеличение добычи балтийской кильки (шпрот) и возобновление промысла на Каспии позволят полностью удовлетворить потребности рыбопереработчиков в сырье для производства популярных и любимых россиянами консервов - кильки в томате и шпрот в масле, рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Так, по данным Росрыболовства, к 16 ноября российские рыбаки добыли в Западном рыбохозяйственном бассейне 41,04 тыс. тонн кильки (шпрот) - почти на 15% больше, чем годом ранее. По прогнозам ВАРПЭ, в следующем году вылов продолжит расти, в том числе благодаря увеличению общего допустимого улова этого вида рыбы на 7% - до 45,5 тыс. тонн. Кроме балтийской кильки поставляется на рынок и каспийская килька, промысел которой был возобновлен в прошлом году. В начале 2000-х в Каспий случайно попал хищник гребневик мнемиопсис, он уничтожил кормовую базу кильки, и рыба погибла от голода. Популяция восстановилась только к 2018-2019 годам. В этом году объем вылова кильки на Каспии вырос почти в 5 раз - с 2,02 до 9,72 тыс. тонн. И на растущий объем сырья уже есть спрос.

"В Астраханской области есть мощности для производства шпрот, но необходимо наладить логистику поставок сырья на берег. Также о своих планах поддержать переработку и производство каспийской кильки ранее заявляли власти Дагестана. Сейчас промысел каспийской кильки ведут в дагестанском секторе Каспийского моря 12 судов в том числе крымские", - рассказал Герман Зверев. Кроме того, необходимо внести изменения в ГОСТ, чтобы можно было использовать дагестанскую кильку для изготовления консервов "шпрот". По своим вкусовым качествам каспийская килька превосходит балтийскую, утверждает эксперт.

Он напомнил, что в июне 2015 года Россельхознадзор запретил ввоз латвийских шпрот из-за системных нарушений на предприятиях Эстонии и Латвии, изготавливающих консервы "шпроты".

В 2014 году Латвия импортировала в Россию 30,2 тыс. тонн рыбных консервов (шпрот) на сумму в 32,6 млн долларов - это более половины от всего объема производства в стране (62,3 тыс. тонн). После введения ограничений российские производители смогли быстро заполнить пустующую нишу: импорт снизился в десятки раз и по итогам прошлого года составил 3,9 тыс. тонн стоимостью около 3,53 млн долларов.

В 2017 года Россельхознадзор снял запрет на поставку в Россию "шпрот" двумя предприятиями Латвии и Эстонии. Но рынок уже был занят в большинстве своем

отечественной продукцией. Однако некоторые российские переработчики пытались снять эмбарго и периодически сообщали о нехватке сырья, в том числе для производства "шпрот". В 2012 году в Россию поставлялось 28 тыс. тонн свежей и мороженой балтийской кильки, в прошлом году - всего 38 тонн.