Распоряжение главы Республики Карелия от 4 декабря 2020 года № 755-р

1. Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180001, 1000202005180002; 20 мая 2020 года, № 1000202005200006; 21 мая 2020 года, № 1000202005210001; 25 мая 2020 года, № 1000202005250001; 26 мая 2020 года, № 1000202005260009; 28 мая 2020 года, № 1000202005280001; 1 июня 2020 года, № 1000202006010001; 5 июня 2020 года, № 1000202006050006; 8 июня 2020 года, № 1000202006080001; 9 июня 2020 года, № 1000202006090001; 10 июня 2020 года, № 1000202006100002; 15 июня 2020 года, № 1000202006150001; 18 июня 2020 года, № 1000202006180003; 23 июня 2020 года, № 1000202006230005; 25 июня 2020 года, № 1000202006250001, 1000202006250008; 30 июня 2020 года, № 1000202006300001; 3 июля 2020 года, № 1000202007030001; 13 июля2020 года, № 1000202007130001; 16 июля 2020 года, № 1000202007160001; 23 июля 2020 года, № 1000202007230005; 3 августа 2020 года, № 1000202008030001; 6 августа 2020 года, № 1000202008060010; 7 августа 2020 года, № 1000202008070005; 14 августа 2020 года, № 1000202008140003; 19 августа 2020 года, № 1000202008190001; 24 августа 2020 года, № 1000202008240001; 28 августа 2020 года, № 1000202008280001; 2 сентября 2020 года, № 1000202009020001; 16 сентября 2020 года, № 1000202009160001; 21 сентября 2020 года, № 1000202009210003; 19 октября 2020 года, № 1000202010190003; 23 октября 2020 года, № 1000202010230002; 26 октября 2020 года, № 1000202010260001; 28 октября 2020 года, № 1000202010280006; 2 ноября 2020 года, № 1000202011020001; 5 ноября 2020 года, № 1000202011050001, 1000202011050002; 9 ноября 2020 года, № 1000202011090002; 11 ноября 2020 года, № 1000202011110001; 16 ноября 2020 года, № 1000202011160001, 1000202011160002; 17 ноября 2020 года, № 1000202011170001; 20 ноября 2020 года, № 1000202011200002; 23 ноября 2020 года, № 1000202011230007, 1000202011230010; 30 ноября 2020 года, № 1000202011300001, 1000202011300002; 1 декабря 2020 года, № 1000202012010015) с изменениями, внесенными распоряжением Главы Республики Карелия от 3 декабря 2020 года № 753-р, следующие изменения:

1) в пункте 11.29 слова "для обучающихся 1 - 4 классов" заменить словами "для обучающихся 1 - 3 классов";

2) пункт 11.12 изложить в следующей редакции:

"11.12. В период с 29 марта 2020 года до отмены режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия:

1) перевозка пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом, автомобильным транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок, автомобильным транспортом по заказу, внутренним водным транспортом на территории Республики Карелия осуществляется при условиях:

перевозки одновременно в салоне пассажирского транспорта пассажиров по количеству сидячих мест;

использования водителями, кондукторами, членами экипажей пассажирских судов и пассажирами средств индивидуальной защиты (масок и перчаток), наличия при входе в салон пассажирского транспорта мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с установлением дозаторов;

проведения обработки дезинфицирующими средствами, зарегистрированными в установленном порядке и разрешенными для применения, салонов пассажирского транспорта (поручней, ручек дверей, подлокотников, сидений, водительского оборудования и др.) на конечных остановочных пунктах в период межрейсового перестоя. При обработке салонов необходимо использовать средства индивидуальной защиты (маски, очки, респираторы, перчатки). Для обработки салонов подвижного состава должен быть обеспечен дневной запас дезинфицирующих средств в транспортном средстве;

2) организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим перевозку пассажиров по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Республики Карелия, обеспечить:

проведение ежедневной дезинфекции транспортных средств (автобусов, троллейбусов) организациями дезинфекционного профиля либо собственными силами при наличии и соблюдении условий в соответствии с требованиями санитарного законодательства к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности. Дезинфекция осуществляется только после предварительного проведения тщательной мойки транспорта. Результаты проведения ежедневной дезинфекции транспортных средств оформляются актом выполненных работ и (или) вносятся в журнал проведения ежедневной дезинфекции транспортных средств;

не менее чем пятидневный запас моющих и дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке, разрешенных для применения и имеющих соответствующие документы (свидетельство о государственной регистрации, декларация о соответствии, инструкция по применению), средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток;

возможность бесконтактного способа оплаты проезда;

3) организациям (индивидуальным предпринимателям), обеспечивающим работу помещений, относящихся к объектам транспортной инфраструктуры, обеспечить:

профилактическую дезинфекцию помещений и объектов транспортной инфраструктуры с применением дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке, разрешенных для применения и имеющих соответствующие документы (свидетельство о государственной регистрации, декларация о соответствии, инструкция по применению);

протирку ручек, поручней, подоконников и окон билетных касс не реже 1 раза в 2 часа (ежедневно);

минимизацию продажи билетов за наличный расчет;

размещение на информационных стендах справочной информации об эпидемиологической обстановке, о мерах гигиены, о соблюдении социальной дистанции;

нанесение соответствующей разметки у всех билетных касс, мест для сидения, вендинговых аппаратов, торговых павильонов;

размещение кожных антисептиков в свободном доступе в кассовых залах, залах ожидания, туалетах, на рабочих местах персонала, входе и выходе в автовокзал, автостанцию;

ограничение порядка предоставления услуг питания на автовокзалах, автостанциях только навынос;

4) рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Карелия с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных образованиях в Республике Карелия откорректировать расписание движения автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в части увеличения количества единиц подвижного состава в часы пиковой нагрузки в утреннее и вечернее время и уменьшения в дневное время.";

3) абзац восьмой пункта 11.17 признать утратившим силу.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







