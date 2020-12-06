Новости

Названы победители премии "Студент года-2020" 20:31
Бывший советник руководителя Росрыболовства экстрадирован с Кипра в РФ 19:54
В Иране подтвердили использование спутника при убийстве ученого-ядерщика 19:36
Российские биатлонисты провели 27 гонок подряд без медалей на Кубке мира 19:03
"Динамо" обыграло "Арсенал" и поднялось на четвертое место в РПЛ 18:44
В Югре экстренно сел вертолет с восемью пассажирами 17:57
В Стамбуле на берег выбросило десятки тысяч больших медуз 17:43
В московской квартире поймали самца двухцветного кожана 17:37
Водолазкин и Степнова написали рассказы для благотворительной книги "Дом" 17:14
В Москве "скорая помощь" перевернулась после ДТП 17:13
Мужская сборная России стала четвертой в эстафете на этапе КМ по биатлону 16:36
В Подмосковье арестованы участники расстрела семьи 15:40
В Петербурге будут контролировать число и возраст зрителей на концертах 15:28
Главврач Филатовской больницы спрогнозировал сроки окончания пандемии 15:27
МИД РФ: США поощряют реваншизм из-за позиции по Курилам 15:21
Путин примет участие в саммите ЕАЭС на следующей неделе 15:20
Полиция задержала африканца, "клонировавшего" деньги при помощи магии 15:09
Ученые нашли на Алтае две ранее неизвестные пещеры неандертальцев 15:00
В Иркутске школьница упала с моста в Ангару 14:50
Дриусси заявил о желании покинуть "Зенит" 14:36
Кениец Кибивотт Канди установил рекорд мира в полумарафоне 13:59
Главврача больницы Забайкальского края задержали за взятки 13:52
В РПЦ попросили верующих не заниматься самодеятельным изгнанием бесов 13:26
Депутат от Крыма оценил украинскую угрозу отключить Россию от SWIFT 13:11
Возбуждено дело против полицейского, ранившего девочку из травматики 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
06.12.2020 19:40
Рубрика: В мире

Вандалы на "Марше свободы"

Кому выгодно, чтобы мирные демонстрации в Париже завершались погромами и столкновениями с полицией
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8329)
В Париже снова было горячо. Хотя, как здесь предполагали, второй по счету "Марш свободы и солидарности", организованный профсоюзами журналистов и правозащитниками против законопроекта "О глобальной безопасности", должен был пройти без особых эксцессов.
Радикалы, присоединившись к мирным демонстрантам, поджигали автомобили и громили банки. Фото: Reuters Радикалы, присоединившись к мирным демонстрантам, поджигали автомобили и громили банки. Фото: Reuters
Радикалы, присоединившись к мирным демонстрантам, поджигали автомобили и громили банки. Фото: Reuters

И действительно, ведь еще неделю назад власти пошли на попятную и обещали полностью переписать вызвавшую волну протестов статью 24 этого документа, где речь шла о запрете на фото- и видеосъемку правоохранителей в ходе манифестаций. Однако противники этого, по их словам, "наезда на свободу информации и собраний" решили закрепить успех, а заодно перечеркнуть другие положения закона, в частности те, что разрешают активное использование видеонаблюдения, а также дронов.

Фото: EPA
В Париже полицейские набросились на музыкального продюсера из-за маски

Если первые полчаса марш нескольких тысяч парижан, взявший старт на северо-востоке города на Сене, проходил мирно, то после ситуация изменилась коренным образом. В голову колонны внедрились несколько сотен парней в черном и началось невообразимое. Они стали строить баррикады из мусорных баков, пластиковых ограждений, что вокруг ремонтных работ дорожного полотна, и поджигать их. Запылали несколько автомобилей, припаркованных на авеню Гамбетта, по которой продвигалось шествие. Хулиганы громили витрины банков, агентств по недвижимости, для чего пустили в ход молотки и железные прутья. И, как это водится, обрушили на полицейских, что сопровождали демонстрантов, град камней, файеров, склянок с краской. Более того, пытались их ослепить лазерными указками. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ, а после уже на площади Республики, а она была финальной точкой марша, задействовали и машину с мощным водометом. В итоге свыше 40 манифестантов были арестованы, а восемь полицейских пришлось с травмами отправить в больницу.

В шоке пребывают владельцы столичных бутиков и прочих магазинов. Им и без того непросто: в течение антиковидного карантина торговые точки были закрыты, и только сейчас появилась возможность хоть как-то поправить дела. Ан, нет - снова погромы и никаких покупателей. Глава ассоциации коммерсантов Франции Кристиан Больм в этой связи направил в правительство письмо с просьбой создать повсюду в городах зоны, где было бы запрещено проводить какие-либо протестные акции. "Защитите нас!" - требуют торговцы.

Лишь ближе к ночи демонстранты разошлось и в городе восстановился порядок. Незадолго до этого глава французского МВД Жеральд Дарманен в "Твиттере" осудил "сцены вандализма", но не более того.

Погромы случаются в Париже далеко не в первый раз, и практически всегда их устраивают ультралевые боевики из так называемого "черного блока", которые, как правило, никого отношения к целям той или иной манифестации не имеют. Очевидный вопрос: почему до сих пор этих экстремистов не обуздали спецслужбы, другие органы по защите национальной безопасности, остается без ответа. Как объясняют эксперты, эти парни - настоящие профессионалы городской герильи. Более того, у них нет руководителей, четкой структуры. И все-таки некоторые из них известны. Год назад предлагалось в легальном порядке таким личностям запретить появляться на протестных акциях, однако это положение не попало в закон о порядке проведения манифестаций.

Хулиганы громили витрины банков для чего пустили в ход молотки и железные прутья

Решительных мер против "беспредельщиков" в черном требуют представители правых партий. Глава Национального объединения (экс-Нацфронта) Марин Ле Пен считает, что существует "некая форма попустительства по отношению к "черному блоку" со стороны властей. В итоге из-за действий этих погромщиков "происходит дискредитация" мирных протестных выступлений граждан против политики Елисейского дворца.

В мире Европа Франция

Главное сегодня

Главврач Филатовской больницы спрогнозировал сроки окончания пандемии
МИД РФ: США поощряют реваншизм из-за позиции по Курилам
В вузах увеличится число бюджетных мест на медицинских и IT-направлениях
ФССП: Более 4 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов
Захарова прокомментировала призыв США к ЕС по "Северному потоку-2"
Били наотмашь: В Париже полицейские дважды избили темнокожего продюсера
Как Санта-Клаус поздравит детей во время пандемии