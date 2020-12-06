В Париже снова было горячо. Хотя, как здесь предполагали, второй по счету "Марш свободы и солидарности", организованный профсоюзами журналистов и правозащитниками против законопроекта "О глобальной безопасности", должен был пройти без особых эксцессов.

И действительно, ведь еще неделю назад власти пошли на попятную и обещали полностью переписать вызвавшую волну протестов статью 24 этого документа, где речь шла о запрете на фото- и видеосъемку правоохранителей в ходе манифестаций. Однако противники этого, по их словам, "наезда на свободу информации и собраний" решили закрепить успех, а заодно перечеркнуть другие положения закона, в частности те, что разрешают активное использование видеонаблюдения, а также дронов.

Если первые полчаса марш нескольких тысяч парижан, взявший старт на северо-востоке города на Сене, проходил мирно, то после ситуация изменилась коренным образом. В голову колонны внедрились несколько сотен парней в черном и началось невообразимое. Они стали строить баррикады из мусорных баков, пластиковых ограждений, что вокруг ремонтных работ дорожного полотна, и поджигать их. Запылали несколько автомобилей, припаркованных на авеню Гамбетта, по которой продвигалось шествие. Хулиганы громили витрины банков, агентств по недвижимости, для чего пустили в ход молотки и железные прутья. И, как это водится, обрушили на полицейских, что сопровождали демонстрантов, град камней, файеров, склянок с краской. Более того, пытались их ослепить лазерными указками. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ, а после уже на площади Республики, а она была финальной точкой марша, задействовали и машину с мощным водометом. В итоге свыше 40 манифестантов были арестованы, а восемь полицейских пришлось с травмами отправить в больницу.

В шоке пребывают владельцы столичных бутиков и прочих магазинов. Им и без того непросто: в течение антиковидного карантина торговые точки были закрыты, и только сейчас появилась возможность хоть как-то поправить дела. Ан, нет - снова погромы и никаких покупателей. Глава ассоциации коммерсантов Франции Кристиан Больм в этой связи направил в правительство письмо с просьбой создать повсюду в городах зоны, где было бы запрещено проводить какие-либо протестные акции. "Защитите нас!" - требуют торговцы.

Лишь ближе к ночи демонстранты разошлось и в городе восстановился порядок. Незадолго до этого глава французского МВД Жеральд Дарманен в "Твиттере" осудил "сцены вандализма", но не более того.

Погромы случаются в Париже далеко не в первый раз, и практически всегда их устраивают ультралевые боевики из так называемого "черного блока", которые, как правило, никого отношения к целям той или иной манифестации не имеют. Очевидный вопрос: почему до сих пор этих экстремистов не обуздали спецслужбы, другие органы по защите национальной безопасности, остается без ответа. Как объясняют эксперты, эти парни - настоящие профессионалы городской герильи. Более того, у них нет руководителей, четкой структуры. И все-таки некоторые из них известны. Год назад предлагалось в легальном порядке таким личностям запретить появляться на протестных акциях, однако это положение не попало в закон о порядке проведения манифестаций.

Хулиганы громили витрины банков для чего пустили в ход молотки и железные прутья

Решительных мер против "беспредельщиков" в черном требуют представители правых партий. Глава Национального объединения (экс-Нацфронта) Марин Ле Пен считает, что существует "некая форма попустительства по отношению к "черному блоку" со стороны властей. В итоге из-за действий этих погромщиков "происходит дискредитация" мирных протестных выступлений граждан против политики Елисейского дворца.