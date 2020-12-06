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06.12.2020 19:52
Рубрика: Спорт

Долгий путь в Австралию

Квалификация Australian Open может пройти в другой стране
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8329)
Квалификация перед Открытым чемпионатом Австралии, который должен начаться 8 февраля 2021 года, пройдет до 15 января и в другой стране. В качестве мест проведения рассматривается Ближний Восток или Лос-Анджелес.

Такой информацией на своей странице в "Твиттере" поделился журналист Жозе Моргадо. Он также сообщил, что в Австралии за неделю до старта первого в году "Большого шлема" планируется провести четыре турнира - по два ATP и WTA.

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Напомним, что всех участников Australian Open ждет двухнедельный карантин. Во время изоляции теннисисты смогут тренироваться по пять часов в день. Но спарринг-партнер будет постоянным, а на корте сможет присутствовать только один из членов команды. За время карантина игроков пять раз протестируют на коронавирус.

Что касается зрителей, то президент Женской теннисной ассоциации Стив Саймон предположил, что полные трибуны мы сможем увидеть не раньше 2022 года. Но в целом теннис справляется с последствиями коронавируса.

- Я думаю, мы можем гордиться собой в этом сезоне, ведь мы смогли преодолеть все испытания и нашли способ вернуться к игре после долгой паузы. Нам удалось провести десять соревнований и два турнира "Большого шлема", - приводит слова Саймона Tennis Majors. - В отличие от национальных чемпионатов по другим видам спорта мы не можем просто изолировать теннисистов в "пузырях". Игрокам приходится путешествовать по миру. Но мы доказали, что можем обеспечить теннисисткам безопасность. Ведь в WTA не было ни одного случая заражения на соревнованиях.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема"

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