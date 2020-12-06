Денис Мацуев, пианист:

Количество трудоустроенных инвалидов должно удвоиться к 2025 году. Хочу сказать, несмотря на то, что ситуация в этом отношении сдвинулась с мертвой точки, важно, чтобы и удобства для жизни, и обеспечение инвалидов работой развивались повсеместно у нас в стране.

Среди моих знакомых есть трудоустроенные люди с ограниченными возможностями. Далеко ходить за примером не надо. Это уникальная певица, пианистка, участница моего концерта "И классика, и джаз", победительница "Синей птицы" Ярослава Симонова. Кстати, она и композитор вдобавок. Девушка обладает уникальным диапазоном голоса, уникальным колоритом, она настоящий самородок. Она слепа. Но это не значит, что не должна выступать. С ней постоянно находится мама, мы ее выводим на сцену за руку. Но в тот момент, когда Ярослава начинает петь, случается какое-то чудо. Безусловно, она должна продолжать выступать на сцене, у нее огромное будущее, она будет большой звездой, это уже сейчас ясно. Есть и еще один знаменитый слепой японский пианист, победитель конкурса пианистов имени Клиберна в США Нобуюки Цудзии. Ничто не мешает этим людям счастливо трудиться.

В период пандемии появилось огромное количество ресурсов в Сети, программ, с помощью которых можно решить разные задачи, не выходя из дома. Современные технологии позволяют работать дистанционно, не выходить на улицу, что, с одной стороны, облегчает жизнь людям с проблемами. Но с другой - это тоже не выход, инвалидам нужна социализация. Да и помимо обеспечения работой по-прежнему остается необходимость развивать все удобства для них, начиная от пандусов в подъездах и на входах в магазины и заканчивая транспортом, сферой развлечений.

Я видел, какие есть примеры технологического комфорта и совершенства оборудования для людей с ограниченными возможностями за границей, в частности, в Японии, откуда я только прилетел. Их развитие в этом плане - просто пособие для нас в отношении того, как нужно все приспособить внутри городов и в помещениях для людей, к примеру, с синдромом ДЦП, слабовидящих и так далее. Это настоящая о них забота.