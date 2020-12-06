Новости

Перес впервые в карьере выиграл этап "Формулы-1", Квят стал седьмым 22:57
В Минске обеспокоены усилением военного присутствия у своих границ 22:31
ЦСКА упустил победу над "Химками" в матче РПЛ 21:36
В Степанакерт прибыли дополнительные подразделения МЧС России 20:51
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 244 военнослужащих 20:45
Названы победители премии "Студент года-2020" 20:31
Бывший советник руководителя Росрыболовства экстрадирован с Кипра в РФ 19:54
В Иране подтвердили использование спутника при убийстве ученого-ядерщика 19:36
Российские биатлонисты провели 27 гонок подряд без медалей на Кубке мира 19:03
"Динамо" обыграло "Арсенал" и поднялось на четвертое место в РПЛ 18:44
В Югре экстренно сел вертолет с восемью пассажирами 17:57
В Стамбуле на берег выбросило десятки тысяч больших медуз 17:43
В московской квартире поймали самца двухцветного кожана 17:37
Водолазкин и Степнова написали рассказы для благотворительной книги "Дом" 17:14
В Москве "скорая помощь" перевернулась после ДТП 17:13
Мужская сборная России стала четвертой в эстафете на этапе КМ по биатлону 16:36
В Подмосковье арестованы участники расстрела семьи 15:40
В Петербурге будут контролировать число и возраст зрителей на концертах 15:28
Главврач Филатовской больницы спрогнозировал сроки окончания пандемии 15:27
МИД РФ: США поощряют реваншизм из-за позиции по Курилам 15:21
Путин примет участие в саммите ЕАЭС на следующей неделе 15:20
Полиция задержала африканца, "клонировавшего" деньги при помощи магии 15:09
Ученые нашли на Алтае две ранее неизвестные пещеры неандертальцев 15:00
В Иркутске школьница упала с моста в Ангару 14:50
Дриусси заявил о желании покинуть "Зенит" 14:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
Денис Мацуев, пианист:

Количество трудоустроенных инвалидов должно удвоиться к 2025 году. Хочу сказать, несмотря на то, что ситуация в этом отношении сдвинулась с мертвой точки, важно, чтобы и удобства для жизни, и обеспечение инвалидов работой развивались повсеместно у нас в стране.

Что мешает росту занятости инвалидов

Среди моих знакомых есть трудоустроенные люди с ограниченными возможностями. Далеко ходить за примером не надо. Это уникальная певица, пианистка, участница моего концерта "И классика, и джаз", победительница "Синей птицы" Ярослава Симонова. Кстати, она и композитор вдобавок. Девушка обладает уникальным диапазоном голоса, уникальным колоритом, она настоящий самородок. Она слепа. Но это не значит, что не должна выступать. С ней постоянно находится мама, мы ее выводим на сцену за руку. Но в тот момент, когда Ярослава начинает петь, случается какое-то чудо. Безусловно, она должна продолжать выступать на сцене, у нее огромное будущее, она будет большой звездой, это уже сейчас ясно. Есть и еще один знаменитый слепой японский пианист, победитель конкурса пианистов имени Клиберна в США Нобуюки Цудзии. Ничто не мешает этим людям счастливо трудиться.

В период пандемии появилось огромное количество ресурсов в Сети, программ, с помощью которых можно решить разные задачи, не выходя из дома. Современные технологии позволяют работать дистанционно, не выходить на улицу, что, с одной стороны, облегчает жизнь людям с проблемами. Но с другой - это тоже не выход, инвалидам нужна социализация. Да и помимо обеспечения работой по-прежнему остается необходимость развивать все удобства для них, начиная от пандусов в подъездах и на входах в магазины и заканчивая транспортом, сферой развлечений.

Я видел, какие есть примеры технологического комфорта и совершенства оборудования для людей с ограниченными возможностями за границей, в частности, в Японии, откуда я только прилетел. Их развитие в этом плане - просто пособие для нас в отношении того, как нужно все приспособить внутри городов и в помещениях для людей, к примеру, с синдромом ДЦП, слабовидящих и так далее. Это настоящая о них забота.

Путин: Инвалиды не должны быть в положении вынужденных затворников
Общество Соцсфера Соцзащита

Главное сегодня

Главврач Филатовской больницы спрогнозировал сроки окончания пандемии
МИД РФ: США поощряют реваншизм из-за позиции по Курилам
В вузах увеличится число бюджетных мест на медицинских и IT-направлениях
ФССП: Более 4 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов
Захарова прокомментировала призыв США к ЕС по "Северному потоку-2"
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Как университеты учат иностранных студентов во время пандемии