С вашего позволения, я тут вывел некий закон. Он прост и безусловен: если в какой-то системе, мероприятии, встрече, в чем угодно теряется смысл - эта система, мероприятие, встреча, неминуемо начинает разваливаться.

Я ни разу не специалист в футболе, я - болельщик, но для меня именно этот закон объясняет тот кошмар, который творится в нашем футболе, что на клубном уровне, что на уровне сборной.

Зачем нужен футбол, в чем его смысл? Смысл футбола в том, что он - зрелище, и нужен он для радости нас, болельщиков. Болельщик - главная фигура в футболе, и именно для него все происходит. Я понятно объясняюсь? Не ради денег, доходов и прочего, а ради того, чтобы человек пришел на стадион или включил телевизор и получил удовольствие. Как только этот смысл исчезает - все начинает разваливаться. Почему так происходит - не знаю, но это - закон.

В сегодняшней футбольной ситуации болельщик не имеется в виду вообще. На нас начали плевать несколько лет назад, когда изменили расписание чемпионата, дабы соответствовать европейским трансферным окнам, то есть чтобы удобнее было покупать и продавать игроков. В итоге в России в футбол играют на снегу, а летом нам устраивают отдых от кожаного мяча.

В нынешней ситуации мы вынужденно много смотрим футбол по телевизору. А тут - комментаторы. Беда... В свое время благодаря одной популярной радиостанции я комментировал матчи сборной и, что называется "на себе" проверил: комментатор - это очень тяжелая работа. Я понимаю проблемы людей, которые вынуждены без перерыва говорить девяносто минут так, чтобы не мешать, а помогать зрителю. Но ведь были же такие комментаторы? И в стародавние времена, и в относительно недавние, Василий Уткин, например.

Болельщик - главная фигура в футболе, и именно для него все происходит

Современный комментатор - это человек, который демонстрирует одно: он прочел кучу справочников и знает про футболистов много чего. Сам по себе матч его не очень интересует. Он над схваткой. Он не ведет зрителя по матчу, он показывает свою эрудицию.

Артема Дзюбу не взяли в матчи сборной. Совершенно нет смысла обсуждать почему, но хочу констатировать: это был плевок в адрес болельщиков. Не взять Дзюбу в сборную - это все равно, что в спектакле не выпустить на сцену звезду, ради которой пришел зритель. Наверное, он услышал бы в свой адрес какие-нибудь кричалки, это быстро бы забылось. Но одна из немногих, если не единственная, звезда нашего футбола вышел бы на поле и играл. А мы бы смотрели. И нам было бы интересно. Нас, болельщиков, этого интереса лишили.

Проиграли бы мы с Дзюбой так же позорно, как без него, или он хотя бы гол бы да забил? Не знаю. В истории футбола тоже нет сослагательного наклонения. Но в том, что с ним матч смотреть было бы интересней, - убежден.

Как правило, про людей забывают, когда очень сильно помнят про деньги. В неравной борьбе "зритель - доходы" доходы победили. Главной фигурой стал менеджер. Увольнение Юрия Павловича Семина из "Локомотива" это подтвердило безусловно. Семин - не просто выдающийся тренер, это личность и звезда. Его поведение во время матча - потрясающий футбольный спектакль. Семин - действительно, легенда, без преувеличения. И вот когда клуб находится на взлете, тренера увольняют. Болельщики протестовали. Но кто ж их будет слушать? Как сыграл "Локомотив" международные матчи, желающие могли посмотреть. И прослезиться.

Кто тренирует "Локомотив" сейчас? Марко Николич. Тренер, который до этого тренировал венгерский клуб, из которого был уволен из-за плохой игры команды. И взят в "Локомотив".

Уважение к футболу - это в первую очередь уважение к болельщикам, а не к рублям и долларам

Совершенно невероятная история произошла с подмосковным клубом "Химки". Туда пришел Сергей Юран, и команда стала играть не просто лучше, но совершенно по-другому. Болельщики обрадовались. Причем не только "Химок" - когда в чемпионате появляется достойный соперник, интересней становится всем.

И что? Юрану дали поработать чуть больше полугода и выгнали без объяснения причин. Кто сегодня тренирует "Химки"? Игорь Черевченко. Возможно, это хороший специалист, однако пришел он в подмосковный клуб после того, как был уволен из "Арсенала" из-за неудовлетворительной игры команды. Сейчас "Химки" идут на 12-м месте. Напомню, что всего в чемпионате России участвует 16 команд...

Что ж это творится, а? Кто вообще всем этим руководит? Менеджеры? Владельцы команд? Меня интересует вопрос: а какое-то руководство футболом есть? Федерация? Министерство? Или каждый, имеющий деньги, имеет право на все? Ради бога, дерзайте! Но мы ведь видим, какой, с позволения сказать, результат.

То, как сегодня на международном уровне играют наши клубы, и то, как играет сборная, называется одним простым словом - катастрофа. У этой катастрофы есть множество причин, и специалисты, наверное, должны их определить и постараться ликвидировать.

Но я убежден твердо: в основе всего, если угодно - в фундаменте, лежит неуважение к болельщикам. Да, болельщики тоже бывают разные: и кричат иногда не то, и петарды проносят, и сомнительные плакаты вывешивают. Все так.

Но футбол существует ради них. Ради нас. Неуважение, а то и презрение к болельщикам приводит к тому, что мы видим сейчас. Мнение болельщиков должно быть, если угодно, камертоном при принятии тех или иных решений. Уважение к футболу - это в первую очередь уважение к болельщикам, а не к рублям и долларам.

Мы, болельщики, хотим, чтобы нас слышали. А иначе ради чего двадцать два человека гоняют мячик по зеленому полю?