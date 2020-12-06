На недавно прошедшей IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицинская образовательная неделя: наука и практика-2020" группа ректоров и проректоров ведущих медицинских вузов страны выступила с заявлением о необходимости ограничить выдачу лицензий на образовательную деятельность.

Проблема нехватки медицинских кадров, а также недостаточного качества их подготовки в последние годы обострилась. Недавно Минздрав России объявил об изменениях квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием, которые расширят возможности профессиональной переподготовки. Проект документа нацелен на сокращение кадрового дефицита в отрасли. Если раньше онкологом можно было стать только после окончания ординатуры/интернатуры по акушерству и гинекологии, терапии или хирургии, то в новом документе этот перечень включает также офтальмологию, эндоскопию, нейрохирургию и ряд других специальностей. Тот же порядок предлагается для направлений "инфекционные болезни", "клиническая фармакология" и "рентгенология". К списку специалистов, которые смогут переучиться на рентгенологов, добавили радиологов и врачей УЗИ-диагностики.

В связи с этими изменениями руководители медицинских вузов предложили запретить доступ на рынок медицинского образования и курсов повышения квалификации организациям, не имеющим ординатуры.

"Дополнительным профессиональным образованием должны заниматься только те, кто имеет возможность готовить кадры в ординатуре. Коммерческие организации нередко не обеспечивают качество образовательных услуг, дают поверхностные знания, иногда это превращается в профанацию образовательного процесса", - заявил первый проректор Читинской государственной медицинской академии Анатолий Сахаров.

"Большинство этих коммерческих фирм выигрывают тендеры, хотя не имеют ни кадрового, ни материально-технического обеспечения, но тем не менее получают лицензию и предоставляют образовательные услуги. Появляются различные недобросовестные институты, академии... Среди них, конечно, есть и те, кто оказывает услуги качественно, но большая часть вызывает массу вопросов", - согласился с коллегой декан факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института РУДН Александр Березкин. Но в рамках действующих законов ограничить их деятельность невозможно.

Коммерческие организации нередко не обеспечивают качество образовательных услуг, дают поверхностные знания

Один из примеров, где коммерческая составляющая негативно влияет на содержание программ, - косметология, рассказала главный врач Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы Ольга Жукова. По ее словам, часто организаторами учебных циклов в этой сфере являются производители или дистрибьюторы препаратов, которые максимально снижают стоимость обучения, чтобы привлечь слушателей. Пока для многих потребителей определяющими факторами выбора образовательной организации остаются наличие лицензии и низкая стоимость курса.