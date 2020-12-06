МИД РФ: США поощряют реваншизм из-за позиции по Курилам

Вашингтон своими заявлениями о том, что живущие на Курилах россияне при подаче заявления на американскую визу должны указывать в качестве страны своего рождения Японию, поощряет реваншизм и ревизионистские настроения. Об этом заявили в МИД России.

"Нужно еще одно доказательство, что США - ревизионистская держава? По решению 1945 года Курильские острова отошли СССР. Сегодня Госдеп ставит под сомнение итоги Второй Мировой войны, поощряет реваншизм, - говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства РФ. - Знайте свои границы и "красные линии".

Напомним, что на правила розыгрышей американских грин-карт, опубликованные на сайте Госдепа, обратила внимание японская газета Hokkaido Shimbun. В частности, там говорится, что тех, кто родился на Южных Курилах, США считают уроженцами Японии.