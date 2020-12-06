Мы - открытая экономика и прямо зависим от мирового спроса на российское сырье и спокойствия в глобальных финансах. Каким же будет год 2021-й? В этой точке все начинают ежиться, поминая год нынешний, проклятый.

И все-таки? Хотя бы какие-то сценарии. Куда пойдем? Вниз? Или все-таки есть шансы, что вперед и с песнями? Что ж, зажмурим глаза, может быть, приложимся к паре чашек кофе или чему-нибудь покрепче и начнем вещать, желательно не замогильным голосом. Год 2021-й будет определяться пандемией и циклами. В 2020-м мировая экономика должна была пройти "дно" очередного цикла, а в 2021-м - от него оттолкнуться.

Есть четыре сценария. Первый (вероятность - 45 - 50%) - мировая экономика в "депрессивной" зоне. Нашему сырью (цены, объемы) особенно ничего не светит. От -3% до -5% ВВП у стран G-7, хотя Азия, особенно Китай, по-прежнему в плюсах. Глобальные финансы ходят ходуном. Акции и валюты летают туда - сюда в коридорах от 10 до 20% их стоимости. Начинают трескаться госдолги. По группе стран G-7 они уже больше 140% ВВП. А с нами что? Нам несладко.

Второй сценарий (шансы - 15 - 30%) - это чудо, V-образный рост мировой экономики. Все растет как на дрожжах. Финансовые рынки ломятся вперед. Все хотят сырья. В мире - чудо вакцинации, пандемии - конец. Именно этот сценарий закладывает МВФ, благожелательно улыбаясь. Им так хочется. Весь мир растет со скоростью больше 5% ВВП, развитые страны - +4 - +6%, Китай и Индия - всех впереди, +8 - +9%. А у нас счастье бытия, победные реляции. И нужно успеть вложиться в акции - там бум!

Стоп-стоп-стоп! Не так быстро, пожалуйста! Есть еще и третий сценарий (вероятность - 20-30%). Повторяем 2020-й год. Третья волна пандемии, правительства пытаются проскользнуть между человеческими жертвами и тем, чтобы не погубить экономику. Еще и не проиграть выборы. ВВП в развитых странах сокращается на 7-10%. Нефть и газ не растут ни в спросе, ни в цене. Наша экономика продолжает падать, в регионах - мольбы. Валюты и акции всех стран штормит, вниз - до 20-35% их стоимости. Жизнь напоминает ледоход, со всеми его приключениями. Возникает идея начать новое летоисчисление с 2020 года.

Шансы на третью волну COVID и на чудо, когда все будет расти как на дрожжах, примерно равны

Наконец, сценарий четвертый, жуть, "черный лебедь" (вероятность - до 5%). Что-то новенькое, глобальное, на наши головы, которые наконец-то начинают верить и в сумасшествие климата, и в то, что земной шар, родненький, перестал нас любить. Какое событие? Мы не знаем. Известно, что с 1980-х годов частота катастроф и бедствий, имеющих системное значение, выросла в 3-4 раза. Высоки геополитические и военные риски. Если случится такая напасть, ждем падений экономик G-7 на 10 - 20%, финансовых рынков - на 30 - 40%. Боимся разрывов мыльных пузырей - в США (акции), в госдолгах G-7, в Латинской Америке, на других развивающихся рынках. Землетрясение, сэр!

Нам-то что до этого? Ответ: мы аккуратно следуем за мировой динамикой. Мы - один из активов глобального хозяйства. То, что с нами происходит, во многом производно от спроса на сырье в ЕС и в Китае, от цен на нефть и металлы на биржах деривативов в Нью-Йорке, Чикаго и Лондоне, от нерезидентов с горячими деньгами, глубоко сидящих в наших финансах, и еще - от курса доллара США к евро.

Чем слабее доллар к евро, тем лучше для нас, тем выше, при прочих равных, мировые цены на сырье. Почему? Цены и расчеты за сырье - преимущественно в долларах. Девальвация доллара, инфляция в США - все это гонит цены на нефть вверх. И наоборот, сильный доллар - это рано или поздно падение стоимости российского экспортного сырья.

Что ж, гадаем на 2021 год! И здесь тоже сценарии. По-другому нельзя, на финансы влияет даже взмах крыльев бабочки. Первый сценарий - курс доллара гуляет в коридоре 1,10 - 1,20 к евро (шансы на это - 25-35%). Значит, господа-товарищи, можно ждать, что цены на нефть "Брент" будут примерно теми же, что и сегодня (при прочих равных). Границы - от 40 до 50 долл. за баррель. Для нас не очень сытно, не размахнешься, но жить можно. Второй сценарий - усиление доллара США к евро в границах 1,02 - 1,10 (шансы - 10 - 15%). Пли-из, не надо! Тяжелый доллар - беда. Будет давить на цены на нефть, а значит, и на природный газ и металлы, всё - вниз. Прочь, адское создание!

Третий сценарий - циклическое ослабление доллара США, его падение до 1,20 - 1,35 к евро. А с какой стати? У доллара - длительные колебания к евро (до 1999 г. - к корзине валют "евро"). То поднимется, то опустится. Длина каждого такой волны - 15 - 17 лет. С 1970-х годов их было две. Сейчас проглядывает третья. И мы ждем, когда доллар начнет скользить вниз, слабеть год за годом, как это было в 2000-х. Может ли это случиться в 2021 году? Шансы, по оценке, - 55 - 60%. Тем более что экономические планы Байдена могут вести к ослаблению доллара. Это было бы счастье! Слабый доллар - это дорогие нефть, газ, металлы. Животворящий валютный дождь прольется на нас.

Слабый доллар - это дорогие нефть, газ и металлы. Животворящий валютный дождь

Да уж, никакой определенности, одни развилки. И не факт, что они все видны. Так что же нам делать? Ждать, когда все решится где-то за границей, потому что наша экономика - пока ведомая? Нам бы нужно самим активничать. Уже написаны сто тысяч программ. Даны десять тысяч целеполаганий. Но мы как-то всё тащимся. И что же? В 2020 г. нас перегонит Малайзия - по ВВП на душу населения по номиналу. Она же в 2021 г. догонит по ВВП на душу по паритету покупательной способности (МВФ). Ожидаемая продолжительность жизни в Малайзии выше, чем у нас, на 2-3 года. Темпы роста - 5% в год. Нам бы так. И когда же? Завтра? Снова ждем и смотрим в чужое окно.