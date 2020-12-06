Евразийский экономический союз (ЕАЭС) выходит на согласование решений, которые способны упростить многие экономические процессы, считает премьер-министр России Михаил Мишустин. За два года в объединении намерены на 30 процентов сократить количество ограничений, мешающих свободной торговле.

Правительственные делегации России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении до последнего намеревались наконец-то собраться в Москве за одним столом, чтобы очно обсудить дальнейшие планы. Однако пандемия коронавируса по-прежнему диктует миру свои условия, и Евразийский межправительственный совет пришлось вновь проводить по видеосвязи. Москва, заверил партнеров Михаил Мишустин, рассматривает развитие ЕАЭС в качестве безусловного приоритета. "Наше интеграционное взаимодействие основано на принципах прагматизма, на общем стремлении к стабильному развитию экономики, улучшению инвестиционного климата, успешному ведению бизнеса, а значит, направлено на то, чтобы во всех государствах союза росли доходы людей, повышался их уровень жизни. Для этого пять лет назад и был создан Евразийский экономический союз", - подчеркнул глава российского правительства.

Последние полгода участники "пятерки" активно дорабатывали отдельные положения стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Приоритетная цель - обеспечить четыре "свободы" передвижения на внутреннем рынке союза: товаров, услуг, капитала и рабочей силы. "Необходимо завершить формирование общих рынков на его территории, способствовать совместным инвестициям и внедрению инноваций, устранить барьеры внутри ЕАЭС и расширить торговые отношения с третьими странами, увеличить его долю в мировой торговле", - считает Мишустин.

Сегодня в торговле внутри союза существует 35 ограничений. "Мы подготовили список из 12 изъятий, которые планируем урегулировать за два года", - пояснил по итогам межправсовета председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. А в декабре-январе в комиссии ждут от России проект договора о едином рынке газа ЕАЭС.

Но есть в союзе такие направления, которые можно и нужно развивать уже сейчас, тем более их жизненность подсказывает пандемия коронавируса. Цифровая интеграция становится основным фактором формирования единого экономического пространства и создания единой инфраструктуры союза на основе сетевого принципа, без лишних посредников и препятствий. "Мы выходим на этап согласования решений, которые помогут упростить многие экономические и технологические процессы", - заметил российский премьер.

За два года в ЕАЭС планируют убрать 30 процентов ограничений в сфере торговли

Сейчас, когда из-за распространения коронавируса и связанных с этим ограничений нарушаются глобальные взаимосвязи и социальные контакты, цифровая повестка союза особенно востребована, уверен он. Именно цифровые технологии помогают в такой ситуации обеспечить работу жизненно важных отраслей.

В ЕАЭС стартует пилотный проект "Путешествуй без COVID-19". Идея Евразийского банка развития является аналогом цифрового документа, который подтверждает отсутствие у граждан коронавируса. "Использование такого сервиса значительно облегчит передвижение людей, поможет уменьшить риск распространения инфекции", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Успешным в Москве считают запущенный механизм маркировки товаров. Глава правительства России призвал партнеров по ЕАЭС постепенно расширять категории, обязательные к маркировке. Передовая технология значительно снижает объемы нелегального товарооборота, особенно в потребительском секторе, способствует созданию конкурентной бизнес-среды. "Проекты, запущенные в этой сфере, уже принесли свои результаты", - обратил он внимание. Введение маркировки обуви позволило точнее определить глубину внутреннего рынка. Сначала его оценивали в 400 миллионов пар, но с начала года в легальный оборот введено более миллиарда.

При торговле внутри ЕАЭС коды для маркировки можно получать беспрепятственно, заметил Мишустин. Государства-члены подключаются к системе по мере готовности и без определения жестких сроков. "Учитывая это, предлагаем нашим коллегам активизировать совместную работу над реализацией соглашения, чтобы поэтапно перейти к системе маркировки на определенные группы товаров", - предложил председатель правительства России.

Официально

Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о персональных пособиях и льготах. Информация о доступных мерах социальной поддержки будет появляться в "личном кабинете" на портале госуслуг. Чтобы функция заработала, необходимо дать согласие на уведомления. Людям сразу же будут объяснять способ получения льгот и перечень необходимых для оформления документов. При рождении ребенка родителей известят, на какие пособия и ежемесячные выплаты они имеют право. Персональное информирование смогут получать пенсионеры, инвалиды, безработные и другие категории граждан, которым положены какие-либо льготы. Кроме того, с 1 июля следующего года о персональных льготах можно будет узнать круглосуточно по единому телефонному номеру или через чат-бот на портале госуслуг.

Тем временем

Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому расширяется поддержка медиков, переезжающих в закрытые города. Для тех, кто отправляется работать на Дальний Восток и Крайний Север, материальные выплаты увеличены вдвое. С 2020 года медицинские работники, впервые переехавшие в закрытые города, получают единовременные выплаты: врачи - по одному миллиону рублей, фельдшеры - 500 тысяч. Для персонала, уезжающего в дальневосточные регионы и на территории Крайнего Севера, новые правила повышают суммы - до двух и одного миллиона рублей соответственно. Также расширяется круг получателей материальной помощи. "Подъемные" теперь положены акушеркам и медсестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Их размер соответствует выплатам, которые получают фельдшеры.