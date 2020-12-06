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06.12.2020 19:46
Рубрика: Спорт

Стучим по "дереву"

У россиян два обидных четвертых места в эстафетах
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8329)
Российские биатлонисты по-прежнему не завоевывают никаких медалей, кроме "деревянных". На втором этапе Кубка мира, который проходит в Контиолахти, и женская, и мужская команды остановились в шаге от пьедестала в эстафетах 4 по 6 и 4 по 7,5 км.

Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов и Александр Логинов имели все шансы побороться за подиум, однако подвел лидер сборной и финишер Александр Логинов, который не справился с последней стрельбой и слишком далеко отпустил тройку лучших: Норвегию, Швецию и Германию. Россияне использовали семь дополнительных патронов и проиграли норвежцам 1 минуту и 8 секунд.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Днем ранее наши девушки - Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева - также упустили момент. Они стали четвертыми, проиграв победительницам из Швеции 2 минуты 31,3 секунды, использовав 11 дополнительных патронов и пробежав 2 штрафных круга. Оба штрафа и три дополнительных патрона на счету Светланы Мироновой, которая, как и Логинов, завалила стрельбу на стойке.

Таким образом сборная России по биатлону провела уже 26 гонок без медалей. Последний раз россияне поднимались на пьедестал на чемпионате мира 2020 года в Антхольце, когда все тот же Александр Логинов завоевал "золото" в спринте и "бронзу" в гонке преследования. Сейчас мы ухудшили результат 2016 года и показатель в 25 безмедальных гонок подряд и приближаемся к антирекорду сезона-2019/20, когда российские биатлонисты не добирались до призов в 28 гонках кряду.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2020/2021

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