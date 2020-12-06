Мужская сборная России стала четвертой в эстафете на этапе КМ по биатлону

Сборная Норвегии по биатлону выиграла мужскую эстафету на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Скандинавы показали результат 1 час 16 минут 21 секунда. Норвежцы не пробежали ни одного штрафного круга после восьми огневых рубежей и использовали девять дополнительных патронов. Вторыми стали шведы, замкнули тройку лидеров немцы.

Российская сборная в составе Антона Бабикова, Эдуарда Латыпова, Александра Логинова и Матвея Елисеева финишировала на четвертом месте (+1.08,0; 0+7). Добавим, что этап завершится сегодня женской гонкой преследования.