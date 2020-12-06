Симпозиум группы БРИКС по государственному управлению, организованный "РГ" и Китайской международной издательской корпорацией, состоявшийся 3-4 декабря в онлайн-режиме, собрал представительное сообщество экспертов из всех стран группы (Бразилия, Индия, Россия, КНР, ЮАР). Мероприятие, прошедшее вскоре после саммита лидеров БРИКС, было проведено в рамках председательства России в группе.

На симпозиуме обсуждалось множество вопросов, а главный из них - как изменится мир после коронавируса. Точнее, два аспекта: что делает каждая из стран группы по отдельности и что планирует делать группа БРИКС в целом, чтобы использовать возможности, открывающиеся после пандемии.

Как отметил выступивший на открытии мероприятия член политбюро ЦК КПК Хуан Куньмин, "беспрецедентный вызов пандемии и дальнейшее развитие человечества тесно переплетены". Пять стран - членов БРИКС, в которых проживает свыше 40 процентов населения планеты, создают более 27 процентов мирового ВВП. И хотя группа была создана менее 20 лет назад, ее роль в мировой политике сегодня до такой степени значительна, что эксперты уже говорят о возможности появления второго полюса в мире. По словам программного директора клуба "Валдай" Тимофея Бордачева, БРИКС предлагает миру новаторскую модель сотрудничества, основанную на равноправии стран-участниц.

Выступивший на открытии симпозиума российский замминистра иностранных дел Сергей Рябков напомнил, что "к окончанию года российского председательства в БРИКС мы подошли с серьезным багажом практических договоренностей по всем трем магистральным направлениям пятистороннего сотрудничества: политике, экономике и гуманитарным связям. Председательство еще продолжается, но у нас уже насчитывается 40 итоговых документов, принятых в "пятерочном" формате".

Принятая "Московская декларация" - это многостраничный документ. В нем сформулированы основные подходы стран БРИКС к самым острым мировым проблемам, в числе которых борьба с пандемией коронавируса, сотрудничество в сфере политики и безопасности, конкретные задачи для экономического развития государств, входящих в группу (в том числе создание открытых, стабильных и безопасных глобальных рынков). Кроме того, в документе сказано и про важность культурного и гуманитарного сотрудничества.

Первый зампред Госдумы, председатель Общества российско-китайской дружбы Иван Мельников, выступая на симпозиуме, заявил, что совместная борьба с коронавирусом стала "конкретным примером сотрудничества между странами БРИКС".

Такого же мнения придерживается и старший советник Китайских институтов современных международных отношений Цзи Чжи. По его словам, "мы эффективно работали над вакцинами и их тестированием, и это доказывает верность многостороннего подхода".

Между тем Россия уже начала вакцинацию от коронавируса. До нового года, видимо, то же самое произойдет и в некоторых других странах. В недалеком будущем угроза коронавирусной инфекции снизится, но мир не останется прежним. Поэтому уже сейчас надо определить, каким будет БРИКС в постпандемийный период.

По мнению управляющего директора Национального комитета по исследованию БРИКС Виктории Пановой, группе необходимо выработать новую модель, которая устраивала бы не только страны "золотого миллиарда", но и те государства, которые смотрят на БРИКС в поисках наилучшего пути для развития. "Нам надо искать незападные пути отношений, учитывая, что сегодня в мире преобладает западная точка зрения. Многосторонность, приверженность положениям ООН, принцип невмешательства во внутренние дела государств - это сильные стороны БРИКС", - подчеркнула эксперт, выступая на симпозиуме.

Эксперты из других стран группы придерживаются схожих мнений. Так, глава отдела корпоративных и стратегических отношений Управления по делам землевладельцев ЮАР Донован Уильямс полагает, что "главные мировые организации созданы исключительно в интересах западных народов" и не отвечают интересам развивающихся государств. "Никто из нас не имеет возможности противостоять такой супердержаве, как США. Поэтому развитие мультилатерализма в новом формате должно ликвидировать этот дисбаланс", - сказал он.

Конечно, члены БРИКС достигли уже некоторых результатов. По словам замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова, "пять стран говорят одним языком, в том числе на различных международных площадках, несмотря на некоторые противоречия между странами - членами организации". Совбез ООН, G7 и G20 уже не справляются с этой задачей, считает эксперт. БРИКС же оказывает на мир стабилизирующее воздействие. В связи этим группе необходимо "самостоятельно вырабатывать решения существующих в мире проблем и продвигать их на глобальном уровне", чтобы заполнить образовавшийся вакуум.

Пока эксперты обсуждают перспективы БРИКС в глобальном масштабе, страны - члены группы разрабатывают свои проекты, которые должны сделать лучше наш мир после пандемии. По словам зампредседателя правления Национального комитета по исследованию БРИКС Георгия Толорая, "странам БРИКС следует совместно экспортировать не только собственные товары и услуги, но также идеи и стратегии. В рамках БРИКС созданы действенные стратегии в различных областях, и этот опыт следует продвигать глобально".

Директор отдела стратегического планирования Совета по исследованиям в области гуманитарных наук ЮАР Барва Каньяне рассказал на симпозиуме о проекте "интеллектуальных деревень".

"Речь идет о новой модели деревни, о своего рода "деревенском хабе", - пояснил докладчик. - В таких деревнях можно открывать магазины, торгующие уникальной продукцией, создаваемой местными жителями, создавать новые рабочие места, все это будет привлекать туристов". Деревня должна быть оснащена современной связью, включая скоростной интернет, иметь связь с городом, обладать своими источниками энергии, предпочтительно возобновляемыми - ветряками, солнечными панелями, мини-гидростанциями.

Китай, в свою очередь, готов делиться многими наработками, в том числе помочь с ликвидацией нищеты. Как рассказал заместитель гендиректора Международного центра по сокращению бедности в Китае Тань Вэйпин, восемь лет назад в КНР было 99 миллионов человек, живших за чертой бедности, в конце 2019 года таких осталось лишь 9,5 миллиона человек, а в 2020 году власти КНР заявили, что людей, живущих в нищете, в стране не осталось. "Эпидемия не изменила ни цели, ни сроки", - подчеркнул он и добавил, что Пекин "будет рад сотрудничеству стран БРИКС по этой теме".

Эту идею поддержал гендиректор ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Павел Негоица, который предложил обратиться к опыту Китая и организовать медиаконференцию стран БРИКС, чтобы обсудить перспективы преодоления бедности.

Другая идея Негоицы - обсудить проблему ложной информации, так называемых фейковых новостей, как с ними бороться и что могли бы сделать для этого СМИ стран БРИКС.

Директор Байкальского института БРИКС Дмитрий Савкин предложил на симпозиуме создать "сетевой университет БРИКС", чтобы сблизить молодежь пяти стран.

Руководитель сектора инновационной политики ИМЭМО РАН Иван Данилин считает, что в нынешних отношениях России и Китая необходим больший акцент на развитии межрегиональной кооперации и на поддержке усилий конкретных научных институтов, университетов и компаний.

"В этом отношении необходимо развитие существующих - таких как ассоциация технических университетов - и создание новых кооперационных форматов по принципу "горизонтальных связей" между субъектами, - подчеркнул эксперт. - Только они могут обеспечить необходимую гибкость и практичность взаимодействий. Наконец, необходимы своего рода научно-технологические брокеры - консультанты, помощники и проводники диалога с обеих сторон, наподобие представительства Фонда Сколково в КНР".