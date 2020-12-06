Одна из целей нацпроекта "Здравоохранение" - снижение смертности россиян от рака.

По федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" к 2024 году должно быть организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи, переоснащено 160 диспансеров и больниц в регионах. Как выполняются эти задачи, рассказывают корреспонденты "РГ".

Сразу четыре новых центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) откроются в районах Свердловской области до конца нынешнего года. Об этом на днях сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев. Сейчас на Среднем Урале действует два таких центра - в промышленных городах Асбест и Верхняя Пышма.

- Работаем меньше года, а результат уже виден, - рассказал "РГ" Игорь Брагин, главный врач асбестовской районной больницы, где был открыт первый на Урале ЦАОП. - Онкобольным из небольших поселков и деревень не приходится добираться на перекладных до Екатеринбурга, чтобы получить плановую помощь. При нынешней ситуации с коронавирусом даже сама возможность без долгой дороги попасть на прием к врачу-специалисту - большое преимущество.

На территории, относящейся к этому межрайонному центру, проживают 250 тысяч человек. В полную силу ЦАОП заработал в феврале нынешнего года. Уже тогда эхо новой инфекции, бушевавшей в Китае, долетело до Урала: на стендах новенького медучреждения появились плакаты: "Осторожно, ковид!". А уже через месяц от предупреждений о бдительности здесь перешли к реальным противоэпидемическим мероприятиям: обработка помещений, разделение потоков пациентов и т.д.

Ездить за тридевять земель на обследования, как раньше, пациентам с подозрением на онкозаболевание теперь не приходится

- В этот сложный период мы ни на день не прекращали оказывать помощь нашим пациентам, продолжает Игорь Брагин. - Никаких сокращений в процедурах лечения, диагностики, обеспечения необходимыми препаратами. Даже скрининговые программы не затормозили: когда пациент приходит в обычную поликлинику, обязательно предлагаем пройти онкодиагностику. Благо для полноценного скрининга в районном городе созданы все условия: открытие центра позволит сократить время постановки диагноза с месяца до 10-14 дней. Медучреждение оснащено современным высокотехнологичным оборудованием по рентгенодиагностике, маммографии, эндоскопическим исследованиям, УЗИ. В техническую начинку, по данным регионального минздрава, вложено 20 миллионов рублей - половина стоимости всего проекта.

Помимо высокотехнологичного оборудования, в этом году ЦАОП получили онлайн-поддержку нового формата. В Свердловском областном онкодиспансере открыли референсные центры по двум важным направлениям: морфологической и лучевой диагностике. Морфологические исследования ткани являются "отправной точкой" для врачей-онкологов при выборе эффективной тактики лечения пациентов. Создание центра позволило врачам областных и городских больниц дистанционно получать заключения более опытных экспертов-патоморфологов без необходимости пересылки стекол и блоков с исследуемым материалом. А значит, для жителей отдаленных городов области онкологическая помощь стала доступнее. Технические возможности другого референсного центра - по лучевой диагностике - позволяют обрабатывать результаты 200 тысяч исследований МРТ или КТ, проводить 15 тысяч телемедицинских консультаций и до 5 тысяч курсов дистанционного обучения для районных рентгенологов.

- К единой информационной лабораторной системе уже подключились учреждения здравоохранения Нижнего Тагила и Каменска-Уральского, а также межрегиональные ЦАОП. Дальнейшая модернизация технической базы и телекоммуникационных систем позволит присоединиться к системе диагностики любой поликлинике, - говорит главный врач Свердловского онкодиспансера Владимир Елишев.

В Якутии действует 12 центров амбулаторной онкопомощи. Девять из них появились в прошлом году на базе городских поликлиник и центральных районных больниц. Этим летом открылись еще три - в Вилюйской, Хангаласской и Ленской ЦРБ. Все они начали работать благодаря нацпроекту "Здоровье".

Во время пандемии неотъемлемой частью работы центров, в частности, в Якутске, стала технология дистанционной помощи пациентам. По словам заведующей поликлиническим отделением Якутского онкологического диспансера Лены Игнатьевой, они ни на день не прекращали работу. А чтобы по-прежнему проводить диагностические исследования в полном объеме, пришлось основательно перестроить работу. В поликлинике был создан call-центр, а уже действующая "горячая линия" онкодиспансера перешла на круглосуточный режим работы.

Еще в мае поликлиника и дневной стационар химиотерапии переехали в другое здание, куда теперь приходят амбулаторные больные. Не остались без помощи по месту жительства люди с уже подтвержденным онкологическим диагнозом. Необходимые исследования выполняются в районных ЦАОП. А план лечения согласовывается с помощью заочных консультаций. Благодаря этому в главный онкодиспансер в Якутске пациентов направляют лишь по клиническим показаниям. Выросло число телемедицинских консультаций с районными, городскими и республиканскими учреждениями.

- Мы регулярно обзваниваем пациентов. Если пациент уже записан к нам на прием, мы узнаем, нет ли у него признаков ОРВИ, температуры. Наши онкобольные очень уязвимы для COVID-19, поэтому стоит задача предупредить заражение, - говорит Лена Игнатьева.

Лечению онкобольных, у которых диагностировали коронавирус, уделяют особое внимание. По распоряжению оперштаба правительства республики для них развернули отдельные койки при специализированном инфекционном стационаре. Таких пациентов сопровождают онкологи, так как инфекция протекает у них намного тяжелее.

Не так давно в регионе побывали московские онкологи. Они высоко оценили работу якутских коллег, отметили улучшение качества и доступности онкологической помощи.

В Татарстане первый центр амбулаторной онкологической помощи открыли в конце прошлого года. Он разместился в здании новой, самой крупной в столице республики поликлиники №21, обслуживающей более 90 тысяч жителей. По уровню оснащенности она даст фору любому казанскому медучреждению первичного звена. Здесь есть современное оборудование, необходимое для качественной диагностики: от аппаратов УЗИ экспертного класса и эндоскопов до цифрового маммографа.

Поэтому ездить за тридевять земель на обследования, как раньше, пациентам с подозрением на онкозаболевание не приходится. Не надо и платить за томографию, на МРТ и КТ-исследования центру предоставляются целевые квоты.

Но бывает и так, что после уточнения диагноза больному требуется помощь специалистов Республиканского клинического онкологического диспансера. ЦАОП подключен к информационной системе "Диспетчерский центр-ОНКО". Поэтому у врачей есть техническая возможность связаться с головным медучреждением и самим записать пациента на прием в поликлинику РКОД.

По словам заместителя главного врача по организационно-методической работе РКОД Альфира Хисамутдинова, по такому принципу будет организована работа всех ЦАОП республики. Пока их два - в Казани и Зеленодольске. Но уже к 2024 году будет девять. Планируется, что два центра откроются в Набережных Челнах и по одному - в Арске, Нижнекамске, Буинске, Чистополе и Альметьевске. Это позволит улучшить выявляемость онкологических заболеваний на ранней стадии, которая, по официальным данным, в прошлом году составила 60,3 процента.

Как сообщили в Минздраве РТ, в настоящее время на учете в ЦАОП уже состоит 3001 житель республики, 775 больных получили лекарственное лечение в условиях дневного стационара, 420 были направлены для уточнения диагноза в РКОД. С начала работы специалисты центров впервые выявили злокачественные новообразования у 264 пациентов.

В Волгоградской области создают сеть из 14 центров амбулаторной онкологической помощи, каждый из которых будет обслуживать несколько районов. Первый открылся на базе региональной клинической больницы №1. Сейчас их уже пять, они обслуживают территории, на которых живет больше миллиона человек. А в декабре заработают еще четыре - еще 648 тысяч жителей области получат возможность обследоваться. Уже в следующем году начнут прием оставшиеся четыре ЦАОП. И тогда вся область будет охвачена.

За 9 месяцев 2020 года в центрах приняли почти 17 тысяч пациентов, из них с подозрением на опухоли - почти восемь тысяч. Диагноз подтвердился у каждого пятого, причем у 63 процентов - на ранней стадии, когда болезнь намного легче победить.

- У нас южный регион с агрессивным солнцем, поэтому регистрируется много заболеваний кожи. Вообще онкология - удел возрастных пациентов. Но сейчас длительность жизни увеличивается, поэтому и опухоли выявляем чаще, - говорит заместитель главного врача онкологического диспансера Ольга Каменева. - Однако опухолевыми заболеваниями страдают и молодые люди. Например, рак легких считался уделом возрастных мужчин, имеющих многолетний стаж курения. К сожалению, в последние пять лет выявляем его у женщин 27-30 лет. Пока единичные случаи, но раньше их не было вообще. Курение остается модным в подростковой среде: начали курить в школьном возрасте - и вот через 10-15 лет результат.

Медучреждения получают современную технику точечного воздействия. Сегодня радиотерапия не грозит последствиями в виде лучевой болезни, как это было в прошлом веке: воздействие идет только на больной участок органа. Новейшие противоопухолевые препараты действуют так же: они влияют исключительно на раковые клетки, не затрагивая здоровые. Ключевой показатель - пятилетний срок без рецидива болезни после лечения - сегодня заметно выше, чем несколько лет назад. Но еще есть сложности с ранним выявлением болезни, так как это задача поликлиник и райбольниц, а на них легла огромная нагрузка в связи с COVID-19. Создание ЦАОП позволило быстрее провести обследование тех, кто пришел с подозрением на злокачественные новообразования.

- Это занимает у нас всего две недели, - подчеркивает Ольга Каменева. - На 15-й день пациент направляется на врачебный консилиум онкодиспансера, где определяется тактика лечения. Раньше на это уходили месяцы: сначала пациент в своей поликлинике сдает анализы, потом его посылают в другую поликлинику или больницу на обследование. А теперь задача любого специалиста поликлиники, акушерки смотрового кабинета, фельдшера ФАПа - заподозрить онкологическое заболевание и направить пациента в ЦАОП. В 2019 году на кафедре онкологии Волгоградского медицинского университета уже обучили 530 врачей общей практики и участковых терапевтов, в 2020 году проводится обучение акушеров-гинекологов и хирургов первичного звена всех районов области.