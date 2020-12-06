Названы победители премии "Студент года-2020"

Подведены итоги Российской национальной премии "Студент года-2020" - совместного проекта Российского Союза Молодежи и президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Среди студентов вузов больше всего наград получили ребята из вузов Ростовской области, а лидерами в группе студентов профессиональных организаций стала Республика Татарстан. Всего лауреатами премии стали 69 студентов из 35 регионов России.

Самая престижная награда премии - "Гран-при "Студент года" среди студентов профорганизаций досталась студентке Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса Полине Вершининой. У нее был самыц высокий рейтинг в номинации "Председатель совета обучающихся года".

"Гран-при "Студент года" среди студентов вузов получил Денис Истомин, студент Миасского филиала Челябинского госуниверситета. Денис - лидер в номинации "Общественник года".

- Будущее страны, развитие научной мысли и формирование основы для новых открытий начинается в тот момент, когда талантливые студенты получают поддержку своих начинаний, - сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков, вручая награды. - Для Минобрнауки это одно из приоритетных направлений. Уверен, в дальнейшем мы еще не раз услышим имена тех ребят, кто сегодня получил награды.

По словам организаторов премии, в этом году увеличилось число участников в номинациях "Интеллект года" и "Профессионал года". А общее число претендентов на звание "Студент года" выросло, так как появилось две новых номинации: "Студенческое научное общество года" и "Патриотическое объединение года".

Как проходили соревнования? Финалисты подключались к работе премии благодаря площадкам-студиям, организованным в регионах. В онлайн-формате проводились конкурсные испытания. Участники проходили "собеседование" и "самопрезентацию". По отдельным направлениям в этом году были подготовлены новые задания. Так, для номинаций "Председатель совета обучающихся года", "Общественник года" и "Староста года" придумали формат дебатов. В номинациях "Спортсмен года" и "Профессионал года" участники проводили интерактивные мастер-классы. А в номинации "Интеллект года" финалистов ожидал "научный слэм".