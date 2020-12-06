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06.12.2020 16:45
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл об Александре Невском: Защищая Родину, он защищал веру

Текст: Елена Яковлева
- Защищая землю свою, Отечество наше, он защищает веру, а значит, самую суть народной жизни, потому что без веры распадаются духовные скрепы, которые соединяют народ, - сказал сегодня патриарх Кирилл в проповеди, посвященной святому князю Александру Невскому, память которого отмечается 6 декабря.

Подрыв веры в народе, отказ от нее, по словам патриарха, всегда влечет за собой потерю того, что на современном языке мы называем культурно-исторической идентичностью.

Патриарх совершал сегодня воскресную службу в храме святого Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.
Почему для нас сегодня важен Александр Невский

Говоря проповедь, он напомнил, что Александр Невский скончался на 43-м году жизни, возвращаясь из Орды, недалеко от Городца. Это была безвременная неожиданная кончина, человек - богатырь и воин - умер в расцвете сил, что привело к подозрениям, что причиной смерти было отравление в ханской Орде. По мнению патриарха, этого нельзя исключать, но и нельзя с уверенностью об этом говорить.

Неожиданно умерший Александр Невский, обладавший огромным авторитетом на просторах Руси, был, по словам патриарха, великой надеждой для нашего народа, находившегося под игом Орды, потому что умел дипломатическим искусством, правильными словами, подарками ограждать народ от нападений, оставаясь с ханом в добрых отношениях.

А вот для отражения нашествия с Запада ему приходилось обнажать меч и вставать во главе войска.

- Если хану и Орде нужны были наши богатства, сокровища, материальные ценности, то те, кто наступал с Запада, руководствовались иными целями: им нужно было завоевать Русь, обратить народ в свою веру и таким образом подчинить его духовным и политическим центрам в Европе, чужим и по вере, и по культуре.

Бой на льду Чудского озера, и в устье реки Ижоры, при впадении ее в Неву, закончились победой Александра. И помогло ему в этом осознание, что, защищая Отечество, он защищает веру, "а значит, самую суть народной жизни, потому что без веры распадаются духовные скрепы, которые соединяют народ", - сказал патриарх.

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При этом он подчеркнул, что святой благоверный князь Александр ни на кого не нападал, захватнических войн не вел, но проявил чудеса силы духа и воинского мастерства, защищая свою землю, и был непобедим на поле брани.

Патриарх также вспомнил народный телеопрос на тему, кого из исторических деятелей можно было бы назвать "именем России".

- Я очень радуюсь тому, что большинство людей проголосовало за Александра Невского. Это был очень важный исторический момент, который свидетельствовал о том, что идентичность, подлинность - культурная, духовная, историческая, - ради которой святой Александр Невский сражался на полях битвы, не исчезла из нашего народа, - сказал патриарх.

По его мнению, мы остаемся теми же, какими были во времена Александра Невского. "Конечно, всё изменилось внешне, но тот самый духовный стержень, то самое национальное самосознание, та самая любовь к Отечеству сохраняются и ныне в народе нашем, и, покуда мы будем это хранить, будет стоять и Русь", - сказал патриарх.

Общество История

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