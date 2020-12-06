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06.12.2020 22:57
Рубрика: Спорт

Перес впервые в карьере выиграл этап "Формулы-1", Квят стал седьмым

Текст: Артур Нанян

Мексиканец Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") одержал победу на 16-м этапе чемпионата мира в классе машин "Формула-1" Гран-при Сахира. Перес впервые в карьере выиграл этап "королевских гонок".

Вторым финишировал француз Эстебан Окон ("Рено"), замкнул тройку лидеров партнер Переса по команде представитель Канады Лэнс Стролл. В то же время россиянин Даниил Квят занял седьмое место, а его партнер по "Альфа Таури" Пьер Гасли - 11-е.

Фото: Reuters
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Провальной получилась гонка для "Мерседеса". Заменивший в составе немецкой команды Льюиса Хэмилтона Джордж Расселл лидировал большую часть дистанции. После выезда на трассу машины безопасности механики "Мерседеса" поставили британцу шины из разных комплектов, из-за чего ему пришлось второй раз заезжать в боксы. А Валттери Боттас во время двойного пит-стопа продержали примерно полминуты. Расселу удалось пробиться с пятой позиции на второе, однако в конце у него случился прокол колеса, и в итоге он завершил гонку девятым. Боттас же допустил несколько ошибок и стал восьмым.

После завершения Гран-при Сахира серьезные изменения произошли в таблице Кубка конструкторов. После победы Переса и подиума Стролла, на третье место со 194 очками поднялся "Рейсинг Пойнт". На первой строчке "Мерседес" (540 очков), на второй - "Ред Булл" (282). На четвертой позиции идет "Макларен" (184 очка), следом расположился "Рено". Французская команда сократила отставание от ближайшего конкурента до 12 очков - 172 балла.

Что касается личного зачета, то Хэмилтон досрочно стал чемпионом. На второй строчке идет Боттас, на третьей - Макс Ферстаппен из "Ред Булла". Даниил Квят расположился на 14-м месте.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Абу-Даби с 11 по 13 декабря.

Спорт Формула-1

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