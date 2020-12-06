Почему Дания отказывается от добычи нефти и газа в Северном море

Дания полностью прекратит добычу и разведку нефти и газа на шельфе в Северном море к 2050 году. С начала 2021 года отменяются все тендеры и лицензирование подобной деятельности. Для уже запущенных нефтегазовых проектов условия остаются неизменными вплоть до 2050 года.

В правительстве страны столь радикальную меру объясняют принятым в декабре 2019 года пакетом законов по борьбе с климатическими изменениями. Согласно ему, Дания должна сократить объем выбросов вредных газов на 70% до 2030 года, а к 2050 году достичь углеродной нейтральности.

Страна уже более 10 лет является одним из лидеров в Европе в развитии электротранспорта и использовании возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для генерации электричества. Поэтому совсем неожиданным принятое решение назвать нельзя.

"Мы ставим финальную точку на эре ископаемых", - сказал министр по проблемам климата и энергетики Дании Дан Йёргенсен. По оценкам возглавляемого им ведомства, остановка добычи и нефти и газа ради чистой экологии приведет к потери страной за весь период в 30 лет - 2,1 млрд долларов. Для сравнения, с 1972 года, то есть за 48 лет, нефтегазовая отрасль принесла Дании около 88 млрд долларов.

Такой дисбаланс между полученными доходами и возможными потерями объясняется достаточно прозаично. По данным ОПЕК, с 2010 года к сегодняшнему дню добыча нефти Данией сократилась почти в три раза, с 247 тыс. баррелей в сутки до 83 тыс. баррелей. Только за последние два года производство упало более чем на 30 тыс. баррелей в сутки. С газом ситуация не менее плачевная, в 2005 году Дания добыла более 10 млрд кубометров голубого топлива, в 2019 году - 3,1 млрд кубометров.

Сокращалось производство как нефти, так и газа по естественным причинам, из-за истощения месторождений, а отнюдь не благодаря климатической повестке. Учитывая темпы падения, уже к 2030 году Данию едва ли кто-то смог бы назвать серьезным игроком на нефтегазовом рынке. У страны есть еще не до конца освоенные месторождения, но проблема в сильной дороговизне их разработки. Последний тендер на датские лицензионные участки в Северном море привлек внимание только одной британской компании не первого эшелона - Ardent Oil.

Есть и еще один нюанс, объясняющий решение Копенгагена. Дания, одна из немногих стран, где развитие ВИЭ, а в ее случае, ветроэнергетики, действительно может оправдать себя в нынешних экономических условиях. Чтобы это понять, не надо быть специалистом, достаточно взглянуть на географическую карту.

Небольшая европейская страна, фактически состоит из сплошной прибрежной зоны. А это означает - постоянный умеренный или сильный ветер. Ветрогенерация имеет смысл, если сила ветра составляет более 6 метров в секунду. На территории Дании в среднем его скорость равняется от 7 метров и выше. Для сравнения: в России в большинстве регионов среднегодовая скорость ветра составляет менее 5 метров в секунду.