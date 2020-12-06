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06.12.2020 21:36
Рубрика: Спорт

ЦСКА упустил победу над "Химками" в матче РПЛ

Текст: Артур Нанян
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

Московский ЦСКА неожиданно потерял очки в домашнем матче 17-го тура чемпионата России против "Химок" - 2:2.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
"Спартак" и "Зенит" забили по пять голов в 17-м туре чемпионата России

В первом тайме этой встречи "красно-синие" создали уйму голевых моментов, нанеся по воротам соперника с десяток ударов. И только один из них стал голевым: на 40-й минуте с передачи Константина Кучаева отличился Никола Влашич.

В начале второй половины "Химки" не просто сравняли счет, но и вышли вперед. Забили Илья Кухарчку и Резиуан Мирзов. Впрочем, ничьей ЦСКА все же добился благодаря голу Ильи Шкурина. Как итог - боевая ничья 2:2.

Таким образом, в турнирной таблице Премьер-лиги ЦСКА с 33 набранными очками отстал на два балла от дуэта лидеров - "Зенита" и "Спартака" (по 35 очков). Что касается "Химок", то команда Игоря Черевченко осталась на 12-м месте, имея в своем активе 19 очков.

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