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06.12.2020 18:44
Рубрика: Спорт

"Динамо" обыграло "Арсенал" и поднялось на четвертое место в РПЛ

Текст: Артур Нанян

Московское "Динамо" одержало домашнюю победу в матче 17-го тура чемпионата России над тульским "Арсеналом" - 1:0. Единственный мяч забил Даниил Фомин.

Фото: Гавриил Григоров/ ТАСС
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Первый тайм прошел в равной борьбе: обе команды создавали моменты, но хозяева были удачливее. Прямо перед самым перерывом отличился Фомин. Во втором тайме "бело-голубые" действовали очень уверенно. Туляки не создали ни одного по-настоящему опасного момента. Так что в целом итог матча закономерен.

Динамовцы, обыграв "Арсенал", с 30-ю очками поднялись на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Впереди ЦСКА (32 очка), у которого встреча в запасе с "Химками", а также "Спартак" и "Зенит" (по 35 баллов).

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