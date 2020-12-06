"Динамо" обыграло "Арсенал" и поднялось на четвертое место в РПЛ

Московское "Динамо" одержало домашнюю победу в матче 17-го тура чемпионата России над тульским "Арсеналом" - 1:0. Единственный мяч забил Даниил Фомин.

Первый тайм прошел в равной борьбе: обе команды создавали моменты, но хозяева были удачливее. Прямо перед самым перерывом отличился Фомин. Во втором тайме "бело-голубые" действовали очень уверенно. Туляки не создали ни одного по-настоящему опасного момента. Так что в целом итог матча закономерен.

Динамовцы, обыграв "Арсенал", с 30-ю очками поднялись на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Впереди ЦСКА (32 очка), у которого встреча в запасе с "Химками", а также "Спартак" и "Зенит" (по 35 баллов).