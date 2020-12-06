Собянин: До 7 миллионов москвичей необходимо привить от COVID-19 в столице

"Мы должны на перспективу вакцинировать 6-7 миллионов человек, и сразу такую машину не раскрутишь. И постепенно нужно в это заходить, и отрабатывать и механизмы цифровой записи, и логистики движения хладовой цепи - доставку, хранение" - заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1", рассказывая о том, как началась в городе масштабная вакцинация.

Мэр напомнил, что Москва первой включилась в программу масштабной вакцинации от COVID-19:

"У нас уже был накоплен огромный опыт, мы создали систему третьего этапа испытания вакцины - это 45 тыс. добровольцев, 25 тыс. уже прошли вакцинацию, и мы наращиваем этот объем".

Записаться на прививку от коронавируса с 4 декабря в Москве могут все работающие в сфере образования, здравоохранения и соцобслуживания. Для них открыта электронная запись на mos.ru. С 5 декабря работают в столице 70 прививочных пунктов, в течение месяца их будет 170.