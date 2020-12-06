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06.12.2020 20:12
Рубрика: Спорт

Фавориты бьют

"Спартак", "Зенит" и "Краснодар" добились крупных побед в матчах чемпионата
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8329)
В российской Премьер-лиге состоялись матчи 17-го тура. Сразу в нескольких из них были зафиксированы крупные результаты.
"Спартак" впервые в сезоне забил пять мячей в одной игре в чемпионате России. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС "Спартак" впервые в сезоне забил пять мячей в одной игре в чемпионате России. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
"Спартак" впервые в сезоне забил пять мячей в одной игре в чемпионате России. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Достаточно сказать, что в четырех субботних встречах был забит аж 21 мяч. По пять голов забили одни из фаворитов первенства - "Спартак" и "Зенит", а также участник Лиги чемпионов "Краснодар".

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Справедливости ради, те же "красно-белые" играли с "Тамбовом", который перед визитом в Москву столкнулся с большими кадровыми проблемами. Из-за задержки зарплаты сразу несколько ведущих футболистов команды отказались выходить на поле. В результате тамбовчане вышли смешанным составом. Чем "Спартак" сполна и воспользовался.

При этом в какой-то момент гости вернули интригу, в середине второго тайма сократив отставание до одного мяча (2:1). Но после пропущенного мяча "красно-белые" завелись и забили еще три гола. Как итог - 5:1.

- Начало матча мы провели не очень хорошо: теряли мячи без особой надобности. Спустя некоторое время стало проще, пошли моменты. Второй гол должен был придать нам уверенности. Но мы любим пострадать, помучиться. К счастью, забили третий и четвертый. Рады трем очкам, сейчас каждая победа важна, - отметил главный тренер московской команды Доменико Тедеско.

На неделе "Спартак" стал одним из главных ньюсмейкеров благодаря новостям о перестановках в руководящих постах клуба. По неофициальным данным, в ближайшее время свой пост покинет генеральный директор "красно-белых" Шамиль Газизов, который только летом переехал в Москву. В кулуарах поговаривают, что Газизов остался недоволен назначением спортивным директором Дмитрия Попова и имел в связи с этим беседу с владельцем "Спартака" Леонидом Федуном. По последней информации, Газизов договорился с Федуном об уходе.

Фото: Анатолий Медведь/РГ
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- Уходит ли Газизов? Все узнаете, - сказал Федун перед матчем с "Тамбовом".

Отчасти исправился за крупное поражение от "Брюгге" (0:3) в Лиге чемпионов "Зенит". Питерцы разгромили на своем поле "Урал" (5:1) и сравнялись по набранным очкам со "Спартаком" (по 35).

"Сине-бело-голубые" выиграли впервые за пять встреч. Теперь уже точно можно сказать, что команда Сергея Семака сосредоточится на внутреннем первенстве. Касаясь вылета зенитовцев из еврокубков, главный тренер питерцев отметил, что одной из причин неудачи стали результаты домашних матчей.

- Проигрывать всегда неприятно. Конечно, мы хотели добиться большего. Если брать первые домашние встречи, то они внесли вектор в наши неудачные выступления. Дальше наложились другие проблемы. В любом случае результат в еврокубках нас не устроил, - отметил Семак.

Что интересно: после выхода в Премьер-лигу "Урал" провел 16 матчей против "Зенита" и потерпел в них 14 поражений и дважды сыграл вничью.

"Спартак" и "Зенит" разгромили своих соперников "Тамбов" и "Урал" соответственно с одинаковым счетом 5:1

- К сожалению, счет и качество игры, особенно в обороне, нас не устроили. Готовились немного к другому. "Зенит" раздавил нас, мы оказались не готовы к такой борьбе и таким скоростям, - подчеркнул главный тренер "Урала" Юрий Матвеев.

Пять безответных мячей в ворота "Ротора" провел "Краснодар". Прошедшая неделя вообще получилась одной из самых успешных для "быков" со старта сезона: сначала команда обыграла на своем поле "Ренн" (1:0) в Лиге чемпионов и вышла в плей-офф Лиги Европы, а теперь вот разгромила волгоградцев, чуть улучшив ситуацию в турнирной таблице Премьер-лиги.

Одна из самых боевых игр прошла в Черкизово, где "Локомотив" принимал "Рубин". Казанская команда вела в счете, но в итоге проиграла, оставшись в меньшинстве в начале второй половины - 1:3.

Если откровенно, гости сами во многом виноваты в поражении. В эпизоде с первым пропущенным мячом ошибку допустил голкипер Никита Медведев. А во втором тайме вторую желтую карточку получил Иван Игнатьев. Когда форвард уходил в подтрибунное помещение, главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий накричал на него. Не стал сдерживать эмоций Леонид Викторович и после матча.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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- Какие могут быть эмоции, когда сделано столько простых, каких-то необъяснимых ошибок, из-за этого проигрывается матч, в котором мы никак не должны были уступать? Конечно, сейчас я зол. Не понимаю, как могут совершаться такие вещи, приводящие к таким серьезным последствиям. Имею в виду первый пропущенный гол, удаление Игнатьева, нереализованный Макаровым момент при 1:1. Этого уже достаточно. Что касается красной карточки, то когда у тебя есть желтая и в перерыве тебе несколько раз говорят, что надо быть аккуратным, то странно вбегать в человека, который уже две минуты назад отдал передачу. Он меня не услышал? Ну, наверное. Может, я не так объяснил. Тоже вариант, - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Матч Премьер".

В свою очередь рулевой "Локомотива" Марко Николич отметил, что игра с "Рубином" с психологической точки зрения была очень сложной. Напомним, что на неделе "красно-зеленые" уступили дома австрийскому "Зальцбургу" (1:3) и лишились шансов на попадание в плей-офф Лиги чемпионов.

- Доволен результатом. Хочу поздравить ребят, поскольку матч был очень трудным с психологической точки зрения. Мы проявили характер. Пропустить гол в самом начале - не самое приятное событие. Однако футболисты не нервничали и добились своего, - сказал Николич.

Добавим, что накануне в рамках 17-го тура состоялось еще несколько встреч: "Ростов" - "Уфа", "Динамо" - "Арсенал" и ЦСКА - "Химки". Результаты этих матчей стали известны после подписания номера "РГ" в печать.

Статистика

"Локомотив" - "Рубин" - 3:1

Голы: Игнатьев, 17,86, Миранчук,69 - пен. - Хван Ин Бом, 2.

"Спартак" - "Тамбов" - 5:1

Голы: Ларссон, 27,83, Понсе, 61,90+2, Жиго, 87 - Онугха, 65.

"Краснодар" - "Ротор" - 5:0

Голы: Ари,14,41 - пен., Сулейманов, 43, Классон, 85,90 - пен.

"Зенит" - "Урал" - 5:1

Голы: Азмун, 17,22,76 - пен., Дзюба, 30 - пен., дос Сантос, 44 - Шаболин, 82.

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